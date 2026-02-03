Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις έρχονται και σήμερα στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

Όσα θα δούμε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 17:30

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα ακόμα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο ομάδες και δύο νέους αγαπημένους celebrity αρχηγούς, που τα δίνουν όλα για την πολυπόθητη νίκη.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας και η Έλενα Κρεμλίδου έρχονται έτοιμοι να «μονομαχήσουν» σε 3 απολαυστικά επεισόδια για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας το έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που έχει ανάγκη.

Ο Θάνος Κιούσης «μπουκάρει» στο πλατό του «5X5» CELEBRITY με το skate του και το παιχνίδι ξεκινά!

Ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι ένα παλικάρι 2 μέτρα και 2 πόντους, μοντέλο και ηθοποιός, ενώ μαζί του χάνεις το μέτρημα ... Απέναντί του, η Έλενα Κρεμλίδου, είναι ένα κορίτσι αστέρι, που ήταν cheerleader, ήρθε, όμως, στο «5X5» CELEBRITY για να πρωταγωνιστήσει ως σπουδάστρια υποκριτικής.

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση: «Πείτε μας έναν Έλληνα παρουσιαστή που θα νιώθατε ασφάλεια αν χανόσασταν μαζί του στη ζούγκλα;».

Οι δύο celebrity αρχηγοί έχουν έρθει στο «5X5» CELEBRITY έτοιμοι για να παίξουν και να κερδίσουν και ανάμεσα στις ομάδες τους θα γίνει η πιο κεφάτη αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόοπτα!

{https://www.youtube.com/watch?v=_Y-zq0rh5EQ}

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες… Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση - Καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.