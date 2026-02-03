Απόψε, ο φιναλίστ του MasterChef 4, Σταυρής Γεωργίου, κάνει την εμφάνισή του στην κουζίνα στο πλευρό των κριτών.

Απόψε, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι 14 διαγωνιζόμενοι της δεύτερης μπριγάδας φοράνε τις λευκές ποδιές με τα ονόματά τους! Στην κουζίνα του MasterChef 10 τους περιμένει το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας αυτής της σεζόν, με την αυστηρή, απόλυτα μελετημένη με ακρίβεια και χαρακτηριστική σφραγίδα του Σωτήρη Κοντιζά.

Οι 14 διαγωνιζόμενοι θα σχηματίσουν επτά ζευγάρια και οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές θα δοκιμάσουν τις προσπάθειές τους. Από κάθε ζευγάρι θα αναδειχθεί ένας νικητής και ένας ηττημένος. Οι επτά νικητές θα είναι ασφαλείς για απόψε, ενώ οι επτά ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Τα ζευγάρια θα ορίσει ο Γιώργος Αχλαδιώτης, ο οποίος είχε πάρει την πρώτη λευκή ποδιά για τη δεύτερη μπριγάδα.

Εκείνος ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και αυτομάτως θα γίνει και ο αρχηγός της μπριγάδας. Αυτό σημαίνει πως θα έχει ασυλία, αλλά και την ευθύνη για όλες τις σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν την μπριγάδα του.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ο φιναλίστ του MasterChef 4, Σταυρής Γεωργίου.

Πώς θα εξελιχθεί το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας της φετινής σεζόν και ποιοι θα είναι οι δύο διαγωνιζόμενοι, που στο τέλος της βραδιάς, θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα;

