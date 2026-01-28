Απόψε, δεκαέξι παίκτες, που ξεχώρισαν στις auditions και αποτελούν τη δεύτερη μπριγάδα, περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής και μπαίνουν κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 27/1) 14 διαγωνιζόμενοι από την πρώτη μπριγάδα, πήραν την πολυπόθητη λευκή ποδιά και εξασφάλισαν μια θέση στο MasterChef 10. Αντίθετα, για τον Αντώνη Βουτσά η πορεία του στον διαγωνισμό ολοκληρώθηκε.

Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, δεκαέξι παίκτες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions και αποτελούν τη δεύτερη μπριγάδα, περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής και μπαίνουν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Ένας ή μια από αυτούς, που θα αγωνιστεί και θα αντέξει μέχρι το τέλος, θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, με τον 2ο φιναλίστ να κερδίζει 30.000 ευρώ!

Οι επίδοξοι MasterChef της Ελλάδας θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία αποχώρησης, όπου θα κριθούν πολλά. Εκείνος ή εκείνη με την καλύτερη προσπάθεια θα πάρει τη λευκή ποδιά και θα είναι ο πρώτος ή η πρώτη που θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στο MasterChef 10!

Εκείνος ή εκείνη, όμως, που θα παρουσιάσει την πιο αδύναμη προσπάθεια θα αποχαιρετήσει απόψε οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 και το μαγειρικό ταξίδι θα ολοκληρωθεί πριν καλά – καλά αρχίσει.

Στη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μαγειρέψουν ένα πιάτο με το αγαπημένο τους υλικό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα αναζητήσουν στα πιάτα τους γεύση, τεχνική, αλλά και την προσωπική μαγειρική υπογραφή και «ταυτότητα» του κάθε διαγωνιζόμενου.

Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία στην επόμενη φάση και ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;