Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» επιστρέφει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 17:20.

To «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει και πάλι τις πόρτες του και επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Ένας διαγωνισμός του υπουργείου Τουρισμού βγάζει τα καλλιτεχνικά ένστικτα των ηρώων της κωμικής σειράς του MEGA, την ώρα που η Ντίνα βάζει σε εφαρμογή ένα ανορθόδοξο σχέδιο προκειμένου να βοηθήσει τον Φίλιππο να γίνει άσος στο φλερτ.

Ο Χάρι προσκαλεί την Ελβίρα σε δείπνο και της υπόσχεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τους πραγματικούς λόγους που βρέθηκε στο νησί. Θα δεχθεί την πρόσκλησή του;

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 23 – «Αδέρφια μου, τουρίστες, πουλιά» (Α) (Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026)

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει έναν διαγωνισμό για το καλύτερο σποτ που θα προωθεί τον τόπο του, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό έπαθλο.

Η Ελβίρα προσλαμβάνει έναν Σουηδό σκηνοθέτη και την Ελληνίδα βοηθό του, που βρίσκονται ήδη στο νησί και ψάχνουν μια παραλία για την επόμενη ταινία τους.

Την ίδια στιγμή, ο Χάρι προσπαθεί να κρύψει τον διαγωνισμό από τον Παντελή, αλλά εκείνος το μαθαίνει και αποφασίζει να συμμετάσχει με τη βοήθειά του.

Ο Φίλιππος αποδεικνύεται ανεπίδεκτος στα μαθήματα φλερτ, οπότε η Ντίνα αποφασίζει να δημιουργήσει έναν ψεύτικο λογαριασμό μιας κοπέλας στο διαδίκτυο προκειμένου να τον εξασκήσει…

Γκεστ επεισοδίου: Ήρα Ρόκου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Επεισόδιο 24 – «Αδέρφια μου, τουρίστες, πουλιά» (Β) (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026)

Η διαφημιστική καμπάνια του νησιού έχει ανάψει για τα καλά τα αίματα στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA, που προετοιμάζεται πυρετωδώς για το τέλειο διαφημιστικό βίντεο.

Κι ενώ ο Χάρι κάνει ό,τι μπορεί για να πλησιάσει ξανά την Ελβίρα, η ίδια οραματίζεται ένα σποτ που να αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού, ο Γιάννης τη luxury πλευρά του, ο Φίλιππος την εναλλακτική, η Ντίνα την τουριστική, η Νούλη την παραδοσιακή κι ο Θεμιστοκλής θέλει να εστιάσουν στην ένδοξη ιστορία του τόπου.

Οι διαφωνίες τους οδηγούν σε αντιπαραθέσεις κι είναι ο σκηνοθέτης που καλείται να κάνει την τελική επιλογή. Γρήγορα, ωστόσο, τα «τολμηρά» μυστικά του θα βάλουν σε κίνδυνο τον καλλιτεχνικό οίστρο της ομάδας.

Ο Χάρι υπόσχεται στην Ελβίρα πως, αν δεχτεί να βγουν για ένα δείπνο, θα της αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο που ήρθε στο νησί.

Γκεστ επεισοδίου: Ήρα Ρόκου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Michael Edwards, Γεώργιος Ρούφας