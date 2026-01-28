Στα 91 του χρόνια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου παραμένει ενεργός, παρών και βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη του.

Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, όπου συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε μια συνέντευξη γεμάτη μνήμες, αλήθειες και συναίσθημα.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, στα 91 του χρόνια, μίλησε για τη μακρά του πορεία, τις δυσκολίες, τις απώλειες στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και για τη βαθιά σχέση ζωής που διατηρεί με το θέατρο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερό του στήριγμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzyojohcgex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με ειλικρίνεια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποκάλυψε πως στα πρώτα του βήματα απορρίφθηκε από το Εθνικό Θέατρο, καθώς θεωρήθηκε «ατάλαντος» επειδή δεν μιλούσε με στόμφο. Παρ’ όλα αυτά, η πορεία του απέδειξε ότι η αλήθεια και η ουσία της ερμηνείας είναι εκείνες που αντέχουν στον χρόνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μαγεία της σκηνής και στη μοναδική επικοινωνία με το κοινό. Όπως εξήγησε, όσα προβλήματα κι αν κουβαλά κανείς —σωματικά ή ψυχικά— τη στιγμή που βγαίνει στη σκηνή, όλα μοιάζουν να εξαφανίζονται. «Αυτή η επαφή με τον κόσμο είναι μαγική», ανέφερε, τονίζοντας πως το χειροκρότημα και η προσμονή των θεατών τού δίνουν δύναμη και ενέργεια.

Μάλιστα, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως, αν δεν εργαζόταν όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύει ότι ίσως να μην ήταν σήμερα στη ζωή. Για τον ίδιο, η δουλειά και η δημιουργία δεν είναι απλώς επάγγελμα, αλλά ζήτημα επιβίωσης και ψυχικής ισορροπίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzyo3jzonl5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ηθοποιός στάθηκε και στις πολλές απώλειες συναδέλφων του, εκφράζοντας τη θλίψη και την απορία του για το γεγονός ότι τόσοι μεγάλοι πρωταγωνιστές έφυγαν από τη ζωή σε σχετικά μικρή ηλικία. Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για δύσκολες συνεργασίες, αναφέροντας πως έκανε στενούς φίλους μέσα στη δουλειά, οι οποίοι όμως δεν του φέρθηκαν πάντα με σεβασμό και εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη του.