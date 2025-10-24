Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου με την εξομολόγησή του για το ατύχημα που παραλίγο να του κοστίζει τη ζωή και τη συμβουλή που δέχτηκε από τον Κώστα Βουτσά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την απώλεια της μητέρας του και το ατύχημα στα Τέμπη που παραλίγο να του κοστίζει τη ζωή. Σε άλλο σημείο μάλιστα, μιλώντας για την καριέρα του, αναφέρθηκε και σε μία συζήτηση που είχε με τον Κώστα Βουτσά.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την καριέρα του και τα όσα έχει ζήσει στην πορεία της ζωής του, αναφέρθηκε τόσο στο προσωπικό του ένστικτο και την ανάγκη του για το θέατρο – όσο και στη συζήτηση που είχε με τον Κώστα Βουτσά:

«Με απόλυτη σεμνότητα αντιμετώπισα το χειροκρότημα, δεν καβάλησα το καλάμι, αυτό δεν το σκέφτομαι καθόλου. Είμαι χαρούμενος να κάνω αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Θα έπρεπε να μην με παίρνει στα σοβαρά ο κόσμος, να πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καριέρα, όμως ό,τι έκανα το έκανα με την ψυχή μου, όπου και αν ήμουν. Δεν ξέρω τι ήταν, ένστικτό; Κάτι με το οποίο γεννήθηκα;», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν συζήτησα με τον Κώστα Βουτσά και μου είπε «ψηλέ αν δεν τυποποιηθείς δεν θα κάνεις καριέρα» και εγώ αυθόρμητα χωρίς να ξέρω του είπα «αν είναι έτσι προτιμώ να μην κάνω καθόλου αυτό το λειτούργημα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqle6i8lhop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης δε, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στο τροχαίο που ενεπλάκη πριν χρόνια και παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή, καθώς όπως αποκαλύπτει, είχε πέσει από γκρεμό 20 μέτρων:

«Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον «Γάμο αλά ελληνικά» με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη», εξήγησε αρχικά.

«Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες – τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν - είπα «ζω» και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό», είπε συγκλονίζοντας με την αφήγησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqmvd3jgpy1?integrationId=40599y14juihe6ly}