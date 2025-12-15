Ο λόγος που θα μείνει θα μείνει για δύο μέρες κλειστό το 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης, η ανακοίνωση του Δήμου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνα

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από την ΕΥΔΑΠ στον Άγιο Ανδρέα οδηγούν σε κλείσιμο της Λεωφόρου Ποσειδώνος μεταξύ των οδών Αεροπορίας και Αγίας Μαρίνας αύριο και μεθαύριο,16 και 17/12/2025. Οι εργασίες περιλαμβάνουν και το τμήμα της Λεωφόρου μπροστά στην είσοδο του 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης και για το λόγο αυτό, με απόφαση του Δημάρχου, Στέργιου Τσίρκα, η σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή αύριο και μεθαύριο.