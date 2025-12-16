Συμβουλές ασφαλείας για να προστατεύσετε εσάς και την οικογένειά σας κατά την προετοιμασία αρτοσκευασμάτων και γλυκών που περιέχουν αλεύρι.

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται εκείνη η γνώριμη εικόνα: αλεύρι στον πάγκο, φόρμες γεμάτες ζύμη, παιδιά που περιμένουν ανυπόμονα να «δοκιμάσουν λίγο» πριν μπει το ταψί στον φούρνο. Τα χριστουγεννιάτικα γλυκά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, όμως πίσω από τη μυρωδιά της κανέλας και του βουτύρου κρύβεται ένας λιγότερο γνωστός κίνδυνος.

Το αλεύρι, παρότι μοιάζει ακίνδυνο, δεν είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Είναι ωμό προϊόν και μπορεί να φιλοξενεί επικίνδυνα βακτήρια, όπως και σαλμονέλα.

Η επεξεργασία των σιτηρών σε αλεύρι δεν αρκεί για να εξαλείψει τους μικροοργανισμούς αυτούς, καθώς οι κόκκοι καλλιεργούνται σε ανοιχτά χωράφια και έρχονται σε επαφή με μολυσμένο νερό, ζώα και έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων από την κατανάλωση ωμής ζύμης και άψητων μειγμάτων, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα ήταν έντονα: αιματηρή διάρροια, εμετοί, αφυδάτωση και, σε πιο βαριές καταστάσεις, νεφρική ανεπάρκεια. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν στο μείγμα προστίθενται ωμά αυγά, τα οποία επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το μικροβιακό φορτίο. Ο μόνος τρόπος για να καταστούν ασφαλή τα τρόφιμα που περιέχουν αλεύρι είναι το σωστό και πλήρες ψήσιμο.

Η «δοκιμή» της ζύμης πριν το ψήσιμο, όσο αθώα κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη συνήθεια.

Η ασφαλής χρήση του αλευριού ξεκινά από την κουζίνα. Το αλεύρι πρέπει να αποθηκεύεται σε αεροστεγές δοχείο, μακριά από υγρασία και έτοιμα τρόφιμα, καθώς η σκόνη του μεταφέρεται εύκολα σε επιφάνειες και σκεύη. Ο σχολαστικός καθαρισμός των χεριών, των πάγκων και των εργαλείων μετά την παρασκευή ζύμης είναι απαραίτητος, ενώ το παλιό ή αλλοιωμένο αλεύρι πρέπει να απορρίπτεται άμεσα.

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μυρωδιά και η όψη του αλευριού αποτελούν αξιόπιστους δείκτες ασφάλειας. Αν το αλεύρι μυρίζει ξινό, μπαγιάτικο ή παρουσιάζει αποχρωματισμό, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Οι γιορτές είναι για χαρά, μοίρασμα και γλυκές στιγμές. Με λίγη προσοχή και σωστή ενημέρωση, μπορούμε να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας γλυκά χωρίς δυσάρεστες συνέπειες — αφήνοντας τους κινδύνους έξω από την κουζίνα και μόνο τις μυρωδιές των Χριστουγέννων μέσα.