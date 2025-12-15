Τι ανέφερε ο παρουσιαστής για την υπόθεση με τον γνωστό τραγουδιστή.

Από το Σαββατοκύριακο επικρατεί αναστάτωση, καθώς ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε ότι ένας πολύ γνωστός και επιτυχημένος τραγουδιστής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πολύ σύντομα η υπόθεση θα προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε σχετικά:

«Για την ιστορία που κυκλοφόρησε χθες, αφορά έναν περιβόητο τραγουδιστή, για τον οποίο μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί επίσημη καταγγελία. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο όνομα, που εκτός από καταξιωμένος τραγουδιστής, έχει ευρύτερο κύρος στη showbiz. Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες. Εγώ γνώριζα την υπόθεση ήδη από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που είναι πρόθυμα να καταγγείλουν περιστατικά ασέλγειας – και οι δύο είναι άντρες, ένας τραγουδιστής και ένας μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί μαζί του, απλώς ισχυρίζονται ότι οι δρόμοι τους έχουν διασταυρωθεί. Όταν υποβληθεί η καταγγελία, ο ένας από αυτούς υποστηρίζει ότι θα φέρει μάρτυρες που επιβεβαιώνουν τα γεγονότα. Αυτή η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και να ανοίξουν πολλά στόματα. Ένα πράγμα θα πω ξεκάθαρα: είμαστε όλοι με τα θύματα. Εύχομαι τα θύματα να είναι οι καταγγέλλοντες και όχι ο καταγγελλόμενος. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», κατέληξε ο Λιάγκας.

