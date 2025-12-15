Τι δείχνει η δημοσκόπηση της GPO.

Δυο ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» έχουν πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον:

-Το 85% των αγροτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών στις κινητοποιήσεις τους.

-Το 64,8% των ψηφοφόρων θεωρεί δικαιολογημένες τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών δρόμων.

Η αποδοχή αυτή δεν έχει προηγούμενο, ειδικά η στήριξη στο κλείσιμο των δρόμων.

Εύρημα που δείχνει πόσο υπαρκτά είναι τα προβλήματα των αγροτών, πόσο η άσχημη οικονομική τους κατάσταση επηρεάζει άλλες κοινωνικές τάξεις, αλλά και μια γενικευμένη κοινωνική οργή για την κυβέρνηση και την πολιτική της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.