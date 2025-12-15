Δυο ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» έχουν πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον:
-Το 85% των αγροτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών στις κινητοποιήσεις τους.
-Το 64,8% των ψηφοφόρων θεωρεί δικαιολογημένες τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών δρόμων.
Η αποδοχή αυτή δεν έχει προηγούμενο, ειδικά η στήριξη στο κλείσιμο των δρόμων.
Εύρημα που δείχνει πόσο υπαρκτά είναι τα προβλήματα των αγροτών, πόσο η άσχημη οικονομική τους κατάσταση επηρεάζει άλλες κοινωνικές τάξεις, αλλά και μια γενικευμένη κοινωνική οργή για την κυβέρνηση και την πολιτική της.
Β.Σκ.