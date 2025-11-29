Από τα σημαντικά ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για την τηλεόραση του Star, που δεν έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα:
-Το 17% περίπου των ψηφοφόρων της ΝΔ στις τελευταίες εκλογές θέλει άλλη κυβέρνηση και άλλον πρωθυπουργό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη!
-Το 11% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές θέλει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Στην δε τελευταία δημοσκόπηση της MRB το 25,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί καλύτερο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη!
Γι΄ αυτό σας λέμε, το πολιτικό σκηνικό είναι κινούμενη άμμο. Και όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαμαρά το σκηνικό αυτό θα αρχίσει να αναμορφώνεται...
Β.Σκ.