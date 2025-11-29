Και το 11% των ψηφοφόρων της ΝΔ θέλει πρωθυπουργό τον ...Μητσοτάκη!

Από τα σημαντικά ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για την τηλεόραση του Star, που δεν έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα:

-Το 17% περίπου των ψηφοφόρων της ΝΔ στις τελευταίες εκλογές θέλει άλλη κυβέρνηση και άλλον πρωθυπουργό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

-Το 11% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές θέλει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Στην δε τελευταία δημοσκόπηση της MRB το 25,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί καλύτερο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη!

Γι΄ αυτό σας λέμε, το πολιτικό σκηνικό είναι κινούμενη άμμο. Και όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαμαρά το σκηνικό αυτό θα αρχίσει να αναμορφώνεται...

Β.Σκ.