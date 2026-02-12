Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ - Ενδιαφέροντα τα στοιχεία της δημοσκόπησης του Politico ενόψει της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Καθώς παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Γερμανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, δημοσκόπηση του Politico δείχνει ότι οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αναδιαμορφώσει μακροχρόνιες διεθνείς σχέσεις - ιδίως στην Ευρώπη - αποξενώνουν παραδοσιακούς, επί μακρόν πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, πολύ περισσότεροι άνθρωποι χαρακτήρισαν τις ΗΠΑ αναξιόπιστο σύμμαχο, συμπεριλαμβανομένου του 50% των ενηλίκων στη Γερμανία και του 57% στον Καναδά. Στη Γαλλία, το ποσοστό όσων θεωρούν τις ΗΠΑ αναξιόπιστες είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο όσων τις θεωρούν αξιόπιστες.

Η αξιοπιστία των ΗΠΑ είναι υψηλότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μόνο συγκριτικά: το 35% των Βρετανών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αξιόπιστος σύμμαχος και το 39% αναξιόπιστος.

Η αμερικανική στρατιωτική ισχύς θεωρείται όλο και περισσότερο αβέβαιο πλεονέκτημα.

Στη διεθνή έρευνα, πλειοψηφικά ποσοστά ενηλίκων στη Γαλλία και τη Γερμανία δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως οι εχθροί θα φοβούνταν να τους επιτεθούν λόγω της σχέσης τους με τις ΗΠΑ. Σε διάρκεια μόλις ενός έτους, καταγράφηκε απότομη πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων στο ποσοστό των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο που εξακολουθούν να θεωρούν τις ΗΠΑ αποτελεσματικό αποτρεπτικό παράγοντα απέναντι σε εχθρικές επιθέσεις.

Η διαδικτυακή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Public First με έδρα το Λονδίνο, αποκαλύπτει ότι η εμπιστοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ τεσσάρων βασικών συμμάχων του ΝΑΤΟ έχει μειωθεί απότομα τον τελευταίο χρόνο, εν μέσω σειράς διαφωνιών με την Ουάσινγκτον.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι αρνητικές αντιλήψεις για τις ΗΠΑ υπερισχύουν των θετικών σε βασικά ζητήματα, όπως το αν προστατεύουν τη δημοκρατία, αν συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και αν ενεργούν ως αξιόπιστος σύμμαχος.

Ξεκινώντας από την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου πέρυσι, η οποία αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους οικοδεσπότες του, οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με βασικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ έχουν κλονιστεί από τις εμπορικές διαμάχες, την επιθετική ρητορική και την επιθυμία του Τραμπ οι ΗΠΑ να κατακτήσουν τη Γροιλανδία.

Αυτές οι εντάσεις ώθησαν ηγέτες να προειδοποιήσουν ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει θεμελιωδώς, με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, να δηλώνει στο Νταβός τον Ιανουάριο ότι «βρισκόμαστε εν μέσω ρήξης, όχι μετάβασης».

Σε συνέντευξή του σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επέκρινε έντονα αυτό που χαρακτήρισε «απειλές και εκφοβισμό» από την Ουάσινγκτον και προειδοποίησε άλλους ηγέτες της ΕΕ ότι οι διατλαντικές σχέσεις είναι απίθανο να επανέλθουν σύντομα στην κανονικότητα.

Κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, ο Βανς έτυχε... θερμής υποδοχής, με γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες.

«Πέρυσι, το κοινό θεωρούσε ότι οι ΗΠΑ ήταν αναξιόπιστος αλλά κρίσιμος σύμμαχος, που αποθάρρυνε τους εχθρούς », δήλωσε ο Σεμπ Ράιντ, επικεφαλής δημοσκοπήσεων της Public First.

«Πλέον, είναι μακριά από το να θεωρεί δεδομένη τη διατλαντική αποτροπή που προσφέρει η συμμαχία του ΝΑΤΟ - το βασικό ερώτημα για τους ηγέτες που κατευθύνονται τώρα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου είναι πώς μπορεί να οικοδομηθεί ξανά η ασφάλεια του ΝΑΤΟ, χωρίς τις ΗΠΑ».

