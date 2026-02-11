Το BHA χαρακτηρίζεται αμφιλεγόμενο ως προς τις παρενέργειές του, καθώς ταξινομείται στην «Ομάδα 2Β» που σημαίνει «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο» από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC).

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υγείας ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα επανεξετάσουν την ασφάλεια μιας χημικής ουσίας που ονομάζεται BHA και χρησιμοποιείται σε τρόφιμα όπως πατατάκια, δημητριακά, κατεψυγμένα γεύματα και προϊόντα κρέατος.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) εξέδωσε νέο αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τη βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (butylated hydroxyanisole), ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο συντηρητικό. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η επανεξέταση «θα εξετάσει κατά πόσο το BHA είναι ασφαλές υπό τις τρέχουσες συνθήκες χρήσης του στα τρόφιμα και ως ουσία που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της FDA να επανεξετάσει τα χημικά πρόσθετα στην αμερικανική αλυσίδα τροφίμων.

«Λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι χημικές ουσίες στην τροφοδοσία μας δεν προκαλούν βλάβη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επίτροπος της FDA, Μάρτι Μακάρι.

Η υπηρεσία είχε κατατάξει για πρώτη φορά το BHA ως «γενικώς αναγνωρισμένο ως ασφαλές» (GRAS) το 1958 και το ενέκρινε ως πρόσθετο τροφίμων το 1961. Από το 1991, ωστόσο, το BHA έχει χαρακτηριστεί ως «εύλογα αναμενόμενο να είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο» από το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας.

Οργανώσεις υπεράσπισης της δημόσιας υγείας, όπως το Center for Science in the Public Interest, προτρέπουν εδώ και καιρό τους καταναλωτές να αποφεύγουν προϊόντα που περιέχουν BHA, καθώς ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η ουσία προκαλεί καρκίνο σε αρουραίους, ποντίκια και χάμστερ. Το BHA έχει συμπεριληφθεί από το 1990 στη λίστα γνωστών καρκινογόνων ουσιών της Καλιφόρνιας βάσει της Πρότασης 65 (Proposition 65).

Σύμφωνα με στοιχεία από τις ετικέτες συσκευασιών, η χρήση του BHA έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να περιλαμβάνεται σε πολλά τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, ανέφερε η FDA.

