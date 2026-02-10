«Σημαντικά μικρότερη» η ζήτηση για ταξίδια προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Tui.

Οι Ευρωπαίοι κλείνουν λιγότερα ταξίδια προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Tui, καθώς φθίνει η διάθεση για αεροπορικές πτήσεις μεγάλης διάρκειας, ενώ υπάρχει ανησυχία λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Tui, που δέχεται τις περισσότερες κρατήσεις της από Ευρωπαίους πελάτες, έχει δει «σημαντικά μικρότερη ζήτηση» για ταξίδια προς τις ΗΠΑ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σεμπάστιαν Έμπελ.

«Βλέπουμε να αυξάνεται η κίνηση προς τα Εμιράτα και την Ασία. Επίσης, βλέπουμε ευρωπαϊκή ζήτηση για την Καραϊβική που δεν ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητα στο παρελθόν, αλλά τώρα βλέπουμε ξανά δυνατότητες ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Αυτό παρατηρείται σε μια περίοδο που φαίνεται πως μειώνεται η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών σε άτομα από την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ έδειξε ότι το 42% εκείνων που κάνουν μεγάλα ταξίδια σκέφτονται να επισκεφθούν την Ευρώπη φέτος, από 45% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι. Στις ΗΠΑ, το 34% σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ευρώπη, από 37%.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τα ταξίδια στις ΗΠΑ, εξαιτίας των αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα, των κρατήσεων ορισμένων επισκεπτών και των διαμαρτυριών για την ICE. Από τη στιγμή που επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχουν υπάρξει περιπτώσεις τουριστών που κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν στα σύνορα, ανθρώπων με άδεια εργασίας που κατέληξαν σε κέντρα κράτησης της ICE και άδικες απελάσεις. Οι επισκέψεις στις ΗΠΑ από τη δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα επίσημα αμερικανικά στοιχεία.

Πέρυσι, η Tui είδε «σημαντική μείωση» στα ταξίδια προς τις ΗΠΑ, λόγω «πληθώρας παραγόντων» που περιλαμβάνουν «την ατμόσφαιρα, αυτά που ακούς για τον έλεγχο στα σύνορα», είπε ο Έμπελ.

