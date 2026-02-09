Ο καφές και το τσάι περιέχουν καφεΐνη και πολυφαινόλες, που μπορούν να προστατεύσουν το άτομο από τη γήρανση του εγκεφάλου βελτιώνοντας την αγγειακή υγεία και μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες.

Τα άτομα, που πίνουν δυο - τρία φλιτζάνια τσάι ή καφέ την ημέρα έχουν χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και οριακά καλύτερη γνωστική απόδοση από εκείνα που τα αποφεύγουν, λένε οι ερευνητές.

Τα ιατρικά αρχεία σε πάνω από 130.000 άτομα έδειξαν ότι για πάνω από 40 χρόνια, όσοι έπιναν συστηματικά δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη καθημερινά είχαν 15-20% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας από εκείνους που δεν έπιναν.

Οι καταναλωτές καφέ με καφεΐνη ανέφεραν επίσης ελαφρώς μικρότερη γνωστική εξασθένηση από εκείνους που επέλεξαν ντεκαφεϊνέ και είχαν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένες αντικειμενικές δοκιμασίες εγκεφαλικής λειτουργίας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τακτική κατανάλωση τσαγιού και καφέ είναι καλή για τον εγκέφαλο, αλλά η έρευνα δεν μπορεί να το αποδείξει, καθώς όσοι πίνουν καφεΐνη μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς σε άνοια για άλλους λόγους. Μια παρόμοια σύνδεση θα προέκυπτε εάν όσοι δεν κοιμούνται καλά, οι οποίοι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, απέφευγαν την καφεΐνη για να κοιμηθούν καλύτερα το βράδυ.

«Η μελέτη μας από μόνη της δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιότητα, αλλά από όσο γνωρίζουμε, είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα απόδειξη που εξετάζει την πρόσληψη καφέ και τσαγιού για τη γνωστική υγεία και είναι σύμφωνη με την εύλογη βιολογία», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής και συντάκτης της έρευνας, Γιου Ζανγκ, ο οποίος μελετά τη διατροφική επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Ο καφές και το τσάι περιέχουν καφεΐνη και πολυφαινόλες, που μπορούν να προστατεύσουν το άτομο από τη γήρανση του εγκεφάλου βελτιώνοντας την αγγειακή υγεία και μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, όπου επιβλαβή άτομα και μόρια που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες βλάπτουν τα κύτταρα και τους ιστούς. Οι ουσίες στα ροφήματα θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν βελτιώνοντας την μεταβολική υγεία. Η καφεΐνη, για παράδειγμα, συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη τύπου 2, ενός γνωστού παράγοντα κινδύνου για άνοια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία 131.821 εθελοντών, που συμμετείχαν σε δύο μεγάλες μελέτες δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, τη μελέτη Nurses’ Health και τη μελέτη Health Professionals Follow-up. Και οι δύο έλαβαν επανειλημμένες αξιολογήσεις της διατροφής των συμμετεχόντων, των διαγνώσεων άνοιας, οποιασδήποτε γνωστικής εξασθένησης παρουσίασαν και των βαθμολογιών σε αντικειμενικά γνωστικά τεστ για έως και 43 χρόνια.

Συνολικά, οι άνδρες και οι γυναίκες που έπιναν τον περισσότερο καφέ με καφεΐνη είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου, με παρόμοια αποτελέσματα να παρατηρούνται και για το τσάι. Το αποτέλεσμα φάνηκε να σταθεροποιείται σε δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη. Ωστόσο, δεν βρέθηκε σύνδεση μεταξύ του καφέ χωρίς καφεΐνη και της άνοιας.

Βέβαια, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί εάν τα δύο ροφήματα προστατεύουν πραγματικά τον εγκέφαλο. Ωστόσο, μελέτες θα μπορούσαν να διερευνήσουν εάν τα ροφήματα προκαλούν βιολογικές αλλαγές, που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε ειδικές ιατρικές σαρώσεις ή άλλες εξετάσεις, δήλωσε ο Zhang.

Ο Naveed Sattar, καθηγητής καρδιομεταβολικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε ότι η διαύγεια δεν θα ήταν εύκολη, κυρίως επειδή η καφεΐνη μπορεί να έχει καλές και κακές επιπτώσεις στον εγκέφαλο.

Το τσάι και ο καφές περιέχουν αντιοξειδωτικά, που μπορεί να είναι ευεργετικά και μια ώθηση καφεΐνης μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να εργάζονται, να μαθαίνουν και να ασκούνται. Σε ορισμένα άτομα, ωστόσο, η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση, μια σημαντική αιτία άνοιας. «Η καφεΐνη κάνει πολλά πράγματα, μερικά μπορεί να είναι ωφέλιμα, μερικά μπορεί να είναι επιβλαβή, και το καθαρό αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να εκτιμηθεί μέχρι να γίνει μια τυχαιοποιημένη δοκιμή», δήλωσε ο Sattar.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι περίπου οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως μπορούν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν αντιμετωπίζοντας παράγοντες όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η απώλεια ακοής και η υψηλή αρτηριακή πίεση.

«Μην σκέφτεστε τον καφέ ή το τσάι ως μαγική ασπίδα», δήλωσε ο Ζανγκ στον Guardian. «Θα έλεγα ότι η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο καλός ύπνος είναι όλα σημαντικά για την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου».

Με πληροφορίες του Guardian