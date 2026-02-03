Πανελλαδική Έρευνα της Coca-Cola σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ορατές, αξιόπιστες και τεκμηριωμένες περιβαλλοντικές πρακτικές, στη διαμόρφωση της εικόνας, της επιλογής και της σύστασης επιχειρήσεων του κλάδου HORECA στην Ελλάδα, αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα με τίτλο, «Βιωσιμότητα στον κλάδο HORECA: Τι ζητούν οι Καταναλωτές», που υλοποιήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη χρηματοδότηση της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Η έρευνα, τα δεδομένα της οποίας συγκεντρώθηκαν από την Kapa Research τον Σεπτέμβριο του 2025 από αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα με περισσότερους από 1.000 καταναλωτές, διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος Zero Waste HORECA, και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου στις 3 Φεβρουαρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης & φιλοξενίας στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και λειτουργικού κόστους, υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και μετρά σήμερα πάνω από 3.200 ενεργά μέλη σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρικό εύρημα της έρευνας αναδείχθηκε η επίδραση που έχει η συμμετοχή επιχειρήσεων σε προγράμματα βιωσιμότητας, όπως το Zero Waste HORECA, στην αντίληψη των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, το 75% των καταναλωτών διατηρούν θετική γνώμη για τις επιχειρήσεις-μέλη, θεωρώντας ότι υποστηρίζουν καλούς σκοπούς και λειτουργούν με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενώ το 70% πιστεύει ότι διατηρούν υψηλά πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα:

Ισχυρή πρόθεση υποστήριξης & σύστασης μιας επιχείρησης που ανήκει στο πρόγραμμα: Το 65% όσων γνωρίζουν το πρόγραμμα δηλώνουν πιθανό να επιλέξουν μια επιχείρηση-μέλος, ενώ το 67% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να τη συστήσουν σε άλλους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η τεκμηριωμένη περιβαλλοντική δέσμευση δημιουργεί μετρήσιμη αξία για τις επιχειρήσεις του κλάδου Φιλοξενίας και Εστίασης HORECA.

Υψηλές απαιτήσεις από τον κλάδο HORECA σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πρακτικές: Σχεδόν 9 στους 10 καταναλωτές στην Ελλάδα θεωρούν σημαντικό οι χώροι εστίασης να επιδεικνύουν υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων, ενέργειας, νερού και προμηθειών. Για το 82% των καταναλωτών, η μείωση απορριμμάτων και η ανακύκλωση αποτελούν ευθύνη των ίδιων των επιχειρήσεων, ενώ 88% αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Επιπλέον, το 81% των καταναλωτών συμφωνεί ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού στην υπεύθυνη χρήση νερού και 3 στους 4 θεωρούν σημαντική τη χρήση τοπικών, εποχιακών και βιολογικών πρώτων υλών.

Προθυμία καταβολής υψηλότερου κόστους σε HORECA με βιώσιμες πρακτικές: 1 στους 2 καταναλωτές λαμβάνει υπόψη τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές κατά την επιλογή χώρων εστίασης ή διαμονής, ανεξαρτήτως κόστους, ενώ 4 στους 10 δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν έως +5% παραπάνω σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Ο καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας, συντονιστής της έρευνας για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σημείωσε: «Η μεγάλη αυτή έρευνα έδωσε ενδιαφέροντα και πολύπλευρα ευρήματα. Προσδιόρισε την οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο HORECA, μέτρησε την ενημέρωση των καταναλωτών για το πρόγραμμα Zero Waste HORECA και κατέγραψε τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη θετική στάση των καταναλωτών έναντι του ίδιου του προγράμματος, αλλά και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων HORECA. Η έρευνα εντοπίζει επίσης τις προκλήσεις που προγράμματα σαν το Zero Waste HORECA καλούνται να αντιμετωπίσουν στην πράξη».

Ο Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σημείωσε:

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η καινοτόμα προσέγγιση, η αξιοπιστία και η διαπίστευση είναι καθοριστικές για να αναγνωρίσουν οι καταναλωτές τη δέσμευση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα Zero Waste HORECA, που σήμερα μετράει πάνω από 3.200 μέλη, συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση του κλάδου HORECA σε πιο υπεύθυνα και βιώσιμα πρότυπα λειτουργίας και αρχίζει πλέον να συμβάλλει και στην επίτευξη εθνικών στόχων».

