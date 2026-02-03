Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έχουν ανασταλεί.

Χαοτική είναι η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης λόγω της έντονης χιονόπτωσης με αποτέλεσμα δεκάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός αεροδιαδρόμων προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μάλιστα αρκετά αεροσκάφη με προορισμό την Φρανκφούρτη, προσγειώνονται στην Στουτγάρδη και στην Κολωνία.

Σε ανακοίνωσή της, η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, Fraport AG, ανέφερε ότι από τις 3:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) όλες οι αναχωρήσεις και αφίξεις ανεστάλησαν πλήρως. Η συνεχής χιονόπτωση οδήγησε στη συσσώρευση παχιάς στρώσης χιονιού στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων.

Εκπρόσωπος της Fraport πρόσθεσε ότι, μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των διαδρόμων, προβλέπεται η σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων αργότερα το απόγευμα.

Οι Αρχές συνέστησαν στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω των αεροπορικών εταιρειών ή των επίσημων καναλιών ενημέρωσης πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

