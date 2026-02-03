«Θα μείνουν στα χαρτιά τα σχέδια του Εθνικού Απολυτηρίου», οι μαθητές απορρίπτουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τριπλές Πανελλήνιες.

Η έναρξη του Εθνικού Διαλόγου για το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Εθνικού Απολυτηρίου που σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας θα αλλάξει εκ βάθρων τη φιλοσοφία και τη φοίτηση στο Λύκειο με τελικό άξονα την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βρίσκει σφόδρα αντίθετη τη μαθητική κοινότητα.

Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καταγγέλλει ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα «εξεταστικό κέντρο» και θα αυξήσει δραματικά την πίεση στους μαθητές. Το Εθνικό Απολυτήριο, όπως αναφέρουν, δεν αποτελεί μέτρο αξιολόγησης γνώσης και δεξιοτήτων, αλλά εργαλείο που θα βαθύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Οι μαθητές τονίζουν ότι ένα τέτοιο σύστημα θα αυξήσει το άγχος, θα φορτώσει επιπλέον οικονομικό βάρος στις οικογένειες για φροντιστήρια και θα υποβαθμίσει τη σχολική ζωή, μετατρέποντας χρόνια μάθησης σε αγώνα για βαθμούς. «Δεν θέλουμε τα όνειρά μας να μετριούνται σε ευρώ», τονίζουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5e0p40pdm9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι μαθητές «ρίχνουν άκυρο» στο Εθνικό Απολυτήριο: «Θα μείνει χαρτιά!»

Όπως δηλώνουν οι μαθητές «δε θέλουμε το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις. Δε φτάνει που ήδη τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε φροντιστήρια, που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε για να πάμε βόλτα με τους φίλους μας, με το Εθνικό Απολυτήριο θα μας φορτώσουν κι άλλο άγχος, κι άλλο τρέξιμο για ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, με τεράστια ποσά σε φροντιστήρια για τις οικογένειες μας. Δηλαδή, πλήρωνε αλλιώς απολυτήριο δεν έχει…

Έχουμε δώσει υπόσχεση: δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας, τα όνειρά μας! Δίκαιο είναι σήμερα να μπει «μπλόκο» στην πολιτική του κέρδους. Δίκαιο είναι να μπορούμε να ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, να μην τσακίζονται οι οικογένειές μας στις ατελείωτες ώρες δουλειάς, να μην περιορίζουμε τις ανάγκες μας στα όρια των μισθών – χαρτζιλίκι. Δίκαιο είναι να διεκδικήσουμε το σχολείο που μας αξίζει, σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό! Με δραστηριότητες, εκδρομές και σύγχρονα βιβλία που να μην κόβεσαι και από αυτά αν δεν έχουν λεφτά οι γονείς σου!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με φόντο αυτές τις εξελίξεις προαναγγέλλουν την ανάγκη για συσπείρωση της μαθητικής κοινότητας και απευθύνουν πρόσκληση στα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν και να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων για να αποφασίσουν πώς θα δηλώσουν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια. Η πρότασή τους είναι το διήμερο λουκέτο στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας με καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου και συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στς 26 Φλεβάρη με σύνθημα «Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5bfanj0as1?integrationId=40599y14juihe6ly}