Η αρχιτεκτονική του νέου Λυκείου και ο ρόλος της αξιολόγησης, όσα αποκάλυψε η Σοφία Ζαχαράκη για τον σχεδιασμό του Εθνικού Απολυτηρίου.

Στη φιλοσοφία και τον σχεδιασμό του Εθνικού Απολυτηρίου με ορίζοντα υλοποίησης το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2027-2028 αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής τονίζοντας ότι στόχο της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας είναι «ένα Λύκειο με λιγότερες εξετάσεις και περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση».

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η δημιουργία Εθνικού Σώματος Αξιολογητών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα αναλαμβάνουν τη διόρθωση των γραπτών, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας του νέου συστήματος. Όπως επισημαίνει η υπουργός, «το σημερινό εξεταστικό σύστημα έχει ως ισχυρό χαρακτηριστικό την αξιοπιστία και αυτό δεν πρόκειται να χαθεί».

Στα σκαριά το Εθνικό Σώμα Αξιολογητών - Εχέγγυο για την επιτυχία του Εθνικού Απολυτηρίου

Σύμφωνα με την υπουργό θα απαρτίζεται από «καθηγητές με πολυετή εμπειρία σε λύκεια και εξετάσεις, οι οποίοι έχουν και βαθιά γνώση της δυναμικής των παιδιών και του «τρόπου» που μαθαίνουν στο σχολείο. Θα αποτελείται από ανθρώπους με εμπειρία στο υπάρχον σύστημα εξετάσεων. Το σημερινό εξεταστικό σύστημα έχει ένα ισχυρό χαρακτηριστικό: την αξιοπιστία. Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό που θα το διαδεχθεί είναι εξίσου διαφανές και αξιόπιστο. Αυτό είναι θεμέλιο για κάθε επόμενο βήμα.»

Στο πλαίσιο αυτό το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να εκκινήσει επίσημα ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, με ανοιχτή πρόσκληση προς την εκπαιδευτική κοινότητα, τα πολιτικά κόμματα, τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως τη σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, τη νέα Τράπεζα Θεμάτων και το πλαίσιο λειτουργίας του Σώματος Αξιολογητών.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, αλλά ως παιδαγωγικό εργαλείο. «Μιλάμε για συνοχή από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο και για ένα σχολείο που δεν εξαντλείται στις εξετάσεις», σημειώνει, τονίζοντας ότι το νέο λύκειο θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία και λιγότερη στη διαρκή εξεταστική πίεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου με κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Από το 2027, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και το κρατικό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων θα μπορούν να παρέχονται δωρεάν μέσα από το δημόσιο σχολείο, με χρηματοδότηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω ΕΣΠΑ.

Από τις Πανελλήνιες στο Εθνικό Απολυτήριο: Πώς αλλάζει το Λύκειο

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι το υπουργείο θα καταθέσει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία θα βασίζεται σε πέντε πυλώνες: το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη σχολική ζωή, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις υποδομές και τη διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, προβλέπεται οργανωμένο σχέδιο ενημέρωσης και στήριξης των γονέων, ώστε να κατανοήσουν τις αλλαγές και να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους. Ειδικότερα όπως αποκάλυψε η Σοφία Ζαχαράκη «θα καταθέσουμε συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, αλλά ταυτόχρονα και ένα πλαίσιο αρχών, ερωτημάτων και επιλογών. Η πρόταση στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο τις εξετάσεις: Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων. Τη σχολική ζωή, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους. Τις υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί. Τη διακυβέρνηση του συστήματος, με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια. Επιπλέον έχουμε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολυμεσικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής προς τους γονείς, ώστε να κατανοούν τις αλλαγές και να στηρίζουν ουσιαστικά τα παιδιά τους.»

Τέλος, η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει ότι το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί μεταρρύθμιση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και κοινωνικό αποτύπωμα, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μέρος ενός πολιτικού κύκλου», αλλά ως κρίσιμο βήμα για το μέλλον της εκπαίδευσης και της χώρας.