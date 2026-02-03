Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Καλός θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.