Μέχρι πότε θα χρειαστούμε τις ομπρέλες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το προσεχές τετραήμερο.

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, καθώς το επόμενο διήμερο (Πέμπτη - Παρασκευή) θα επικρατήσουν άστατες συνθήκες με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η διαταραχή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα της Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Στο «μάτι» της αστάθειας θα βρεθούν η Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ βροχές και όμβροι θα εκδηλωθούν και σε τμήματα του Ιονίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη νότια Κρήτη, όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πιο ισχυρές καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και κεντρικά χώρας, ενώ όσο εξελίσσεται το σύστημα, ενδέχεται να επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση έως τα μέσα της εβδομάδας. Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή ύφεση προς το τέλος της εβδομάδας, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τον καιρό να βελτιώνεται από το σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών

Από σήμερα έως και την Κυριακή ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, με περισσότερα φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα .

Σήμερα Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και αργότερα στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Ιόνιο. Στη νότια Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές, με βροχές, όμβρους και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς από το βράδυ. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, με καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με λίγες νεφώσεις και μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ με εξασθενηση από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση έως την Παρασκευή και μικρή άνοδο την Κυριακή.

