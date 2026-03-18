Η πρόγνωση Καλλιάνου για την επέλαση της κακοκαιρίας, οι περιοχές στο «μάτι» της καιρικής διαταραχής.

Πολλά ακούγονται και γράφονται για την επικείμενη κακοκαιρία με τους μετεωρολόγους να δίνουν ο καθένας τη δική του εκδοχή για τα φαινόμενα που θα πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος ξεκαθαρίζει ότι η επικείμενη μεταβολή του καιρού δεν αποτελεί ακραίο φαινόμενο για τα μέσα Μαρτίου. Μετά από δύο εβδομάδες υψηλών θερμοκρασιών και ανοιξιάτικου καιρού, αναμένονται λίγες βροχές – πιο έντονες στην Κρήτη την Παρασκευή –, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 7-8 μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο (ενδεχομένως και 9 στο ΒΑ Αιγαίο) και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά ύψους 800-1000 μέτρων.

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι, παρά την τάση ορισμένων Μέσων να διογκώνουν τα φαινόμενα, μέχρι στιγμής η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει κανένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ούτε αναμένεται να εκδώσει, καθώς η μεταβολή δεν δικαιολογεί υπερβολές. Μάλιστα με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο καλεί τους πολίτες να μην δίνουν σημασία σε τίτλους που «χιονιοστιβάζουν» την πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για μια σύντομη και φυσιολογική για την εποχή μεταβολή του καιρού.

Η ανάρτηση Καλλιάνου

Μην ασχολείστε με τίτλους που “χιονοστιβάζουν” την πραγματικότητα. Μετά από περίπου δύο εβδομάδες με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανοιξιάτικες συνθήκες, η επικείμενη μεταβολή του καιρού που περιλαμβάνει λίγες βροχές (πιο έντονες στην Κρήτη την Παρασκευή), μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 7-8 μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο (ίσως και 9 στο ΒΑ Αιγαίο) και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά (800-1000 μέτρα), δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ακραίο φαινόμενο για τα μέσα Μαρτίου. Αυτό μας έλειπε !

Παρατηρείται όμως εκ νέου η τάση ορισμένων σελίδων να διογκώσουν την εικόνα, δημιουργώντας ένα κλίμα δυσανάλογης ανησυχίας στους πολίτες, σαν να πρόκειται για φαινόμενα μεγάλης έντασης και επικινδυνότητας. Για ακόμη μία φορά, ενεργοποιήθηκαν δηλαδή οι ίδιοι υπερβολικοί μηχανισμοί ανησυχίας. Έχει καταντήσει χιουμοριστικό το όλο θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει κανένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και ούτε πιστεύω ότι θα εκδώσει -αν με ρωτάτε- διότι με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, αν εξέδιδε, θα αποτελούσε υπέρβαση της πραγματικής έντασης της μεταβολής. Άρα, στο ερώτημα αν αξίζει να ασχοληθούμε επειδή θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία για 3 μέρες, απαντώ : Μην ασχολείστε με τίτλους που “χιονοστιβάζουν” την πραγματικότητα.

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid02EiM5CFacVrqaUaMaKtAqGJyRkTycB917xxC6USNnj4hrFdet3fUS9cvUxFjKoApNl}

Πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες και πού θα πέσει ο υδράργυρος: Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Πέμπτη

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος και πιο χειμωνιάτικος, καθώς αναμένονται καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι, κρύο και χιόνια. Θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα και λιγότερο θα βρέξει στη βόρεια Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, πιο πυκνές θα είναι στα νότια, και το βράδυ προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, θα χιονίζει σε ημιορεινές περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου, από τα 700μ και πάνω.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 12-14 βαθμούς στα ηπειρωτικά,. Πιο ζεστά θα παραμείνουν τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, με τις μέγιστες να φτάνουν έως 18-19 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο μέχρι 6-7 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις 7 και στο βόρειο Αιγαίο και 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά και βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης, καθόλη τη διάρκεια της μέρας, οι οποίες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-13 , βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ. Πυκνή συννεφιά θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς βροχές το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-13 βαθμούς, μεταβλητοί οι άνεμοι 2-4 μποφόρ.

