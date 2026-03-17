Μάρτης.. γδάρτης αποδεικνύεται ο Μάρτιος καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αναμένονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Ο Μάρτιος, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μας δείχνει το άλλο του πρόσωπο, με βροχές, χιονοπτώσεις και πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο.

Στην ουσία θα μας απασχολήσουν δύο κύματα κακοκαιρίας. Το πρώτο ξεκινάει από σήμερα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το αίτιο είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια τμήματα της Ιταλίας, το οποίο θα περάσει από τα νότια παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας θα μεταφερθεί στην Κρήτη και θα περάσει στην Κύπρο.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σχηματιστεί στο βόρειο Ιόνιο, να κινηθεί νότια και ανατολικά και να περάσει από τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας και να δώσει περισσότερες και εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό.

Σήμερα Τρίτη, θα κυριαρχήσουν συννεφιές σε ολόκληρη τη χώρα οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές πρώτα στα δυτικά και τις απογευματινές ώρες θα μετατοπιστούν πιο νότια για να απασχολήσουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, κινείται αρκετά νότια, δεν περιμένουμε αρκετά έντονα φαινόμενα, καθώς θα αρχίσει να συνδυάζεται με υψηλότερες βαρομετρικές πιέσεις, θα δημιουργήσει μεγάλη διαφορά πίεσης, με αποτέλεσμα να ενισχύονται σταδιακά και οι βοριάδες.

Ο άνεμος μέσα στο Αιγαίο θα είναι βόρειος και σιγά σιγά θα μας μεταφέρει και πιο ψυχρή αέρια μάζα.

Αργά το μεσημέρι πλέον στα ανατολικά και νότια, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές .

Στην Αττική, σήμερα θα είναι μία ημέρα με κατά τόπους επαναλαμβανόμενες συννεφιές και περιμένουμε από το βράδυ και σιγά σιγά να ξεκινήσουν βροχοπτώσεις, οι οποίες θα διατηρηθούν και αύριο. Μέτριο το βοριαδάκι και ο υδράργυρος 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσουν συννεφιές, οι οποίες θα γίνουν πιο ψυχρές. Βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές σαν τον Θερμαϊκό. Άνεμοι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, περνάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, και σχηματίζεται και το δεύτερο κύμα. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα αφορούν την πλευρά του Ιονίου πελάγους, και θα μας απασχολήσει Πέμπτη και Παρασκευή.

Πιο έντονα φαινόμενα παρατηρούνται και προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επομένως τα πιο έντονα φαινόμενα αύριο, θα εντοπίζονται στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και σιγά σιγά ξεκινάει και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας μέσα από το Ιόνιο.

Η Πέμπτη θα είναι μία ημέρα με έντονη κακοκαιρία. Τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται μέσα στο Ιόνιο και στη συνέχεια θα μετατοπιστούν πιο ανατολικά για να απασχοληθεί η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα.

Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρρικά επεισόδια.

Από τη Θεσσαλία και πιο βόρια σιγά σιγά υποχωρούν οι χρωματισμοί, θα κάνει όμως κρύο σε ορισμένες περιοχές και θα δούμε και λίγα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντροβόριας χώρας.

Την Παρασκευή, παρά το γεγονός οτι ο καιρός θα ξεκινήσει με βροχές και κακοκαιρία, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια, σιγά σιγά, οι χρωματισμοί αρχίζουν και περιορίζονται προς τα Δωδεκάνησα την Κρήτη και την Κύπρο. Επομένως ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από το μεσημέρι και στη συνέχεια, θα έχουμε όμως πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, θα κάνει κρύο, και το κρύο θα μας συντροφεύει μέχρι και την Κυριακή.

Την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται οτι πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται να προσεγγίζει τη χώρα μας και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου να πραγματοποιείται με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αλλά παρ' όλα αυτά όπως όλα δείχνουν ο καιρός θα είναι βροχερός σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα όπως και στην Αττική.

Επομένως τα δύο κύματα κακοκαιρίας θα είναι μέχρι την Παρασκευή, βελτιώνεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο μας μένει το κρύο και από Δευτέρα - Τρίτη νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα δώσει πιο υψηλές θερμοκρασίες αλλά και πάλι αρκετές βροχές επηρεάζοντας και την Τετάρτη που θα είναι η εθνική μας εορτή.

Επομένως όπως όλα δείχνουν οι παρελάσεις θα γίνουν με άστατες καιρικές συνθήκες.

