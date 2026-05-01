Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας, οδηγώντας σε απότομες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανώς σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.

Με κακοκαιρία υποδεχόμαστε τον Μάιο με τον καιρό να αλλάζει σήμερα και το καλοκαιρινό σκηνικό να έχει δώσει τη σκυτάλη σε χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές. Για σήμερα Πρωτομαγιά 2026 (ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα κρύος με ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη σχεδόν τη χώρα θυμίζοντας χειμώνα. Πάντως οι μετεωρολόγοι βλέπουν ότι μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς έρχονται υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή «παρένθεση» δεν θα έχει διάρκεια, όπως λέει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η φετινή Πρωτομαγιά, λοιπόν, θα αποτελέσει ένα σύντομο αλλά έντονο διάλειμμα αστάθειας, πριν την επιστροφή σε πιο θερμό καιρικό μοτίβο.

Πέρα από τις χαμηλές θερμοκρασίες θα υπάρχουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ. Νεφώσεις θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να σημειωθούν παροδικές καταιγίδες. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως σε υψηλά υψόμετρα, αναμένονται και λίγες χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση, έως και 10 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 16 βαθμών Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, τοπικά έως και 19 στα δυτικά. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τους 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιασμένος καιρός, με κατά διαστήματα ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ.

Χειμωνιάτικο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα Πρωτομαγιά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέττα Ζιακοπούλου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν ποιο πολύ την κεντρική και βόρεια Ελλάδα έως και τις βραδινές ώρες.

Η σημερινή μέρα θα είναι δύσκολη για όλη τη χώρα καθώς θα σημειωθούν βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με συνεχείς βροχές και αρκετή συννεφιά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 και τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από το πρωί στα ανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα κεντρικά βόρειοι 4 με 6 με εξασθένηση από το πρωί, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νότια βαθμιαία θα ενταθούν.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7 και στα νότια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες από το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι αργά το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια με γρήγορη εξασθένηση από το πρωί.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (02.05.2026)

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (03.05.2026)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι – απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (04.06.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.