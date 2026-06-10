Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η επιλογή της Κοκκινιάς, για την πρώτη του «εξόρμηση» του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ιδρυτική εκδήλωση του Θησείου.

Σειρά από εξορμήσεις και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ετοιμάζει μέσα στο καλοκαίρι η ΕΛΑΣ, επιδιώκοντας να «γνωριστεί» καλύτερα με τους πολίτες. Σε αρκετές από αυτές -όπως στην εκδήλωση της Δευτέρας, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοκκινιά- το παρών θα δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να θέτει ως πρώτο στόχο να επανακτήσει τα πρωτεία στις εκλογικές περιφέρειες που υπήρξαν «κάστρα» της «Κυβερνώσας Αριστεράς».

Να ξαναπάρει τα «κάστρα»

Η ΕΛΑΣ έχει θέσει ως ιδρυτικό της στόχο το να εκφράσει τα στρώματα εκείνα που «στενάζουν» από την κυβερνητική πολιτική. Τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες και τους νέους, σημειώνουν σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη της Συμπαράταξης.

Και είναι προφανές ότι σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα απευθυνθεί, κατά κύριο λόγο. Η πρόθεση αυτή θα καταστεί απολύτως σαφής όταν θα αρχίσουν να παρουσιάζονται αναλυτικά οι προγραμματικές θέσεις της Συμπαράταξης. Άλλωστε, το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού εδώ και μήνες ασχολείται με το πρόγραμμα – το οποίο και θα εμπλουτιστεί μέσω δημόσιας «διαβούλευσης» με τους πολίτες.

Επομένως, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η επιλογή της Κοκκινιάς, για την πρώτη του «εξόρμηση» του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ιδρυτική εκδήλωση του Θησείου. Είναι προφανές ότι πρώτους του στόχος είναι η ΕΛΑΣ να αποκτήσει «ρίζες» στις γειτονιές και τις εκλογικές περιφέρειες που αποτέλεσαν για χρόνια «κάστρα» της «κυβερνώσας Αριστεράς».

Η Β΄Πειραιά, αποτελεί μία εξ αυτών. Οι υπόλοιπες είναι η Δυτική Αθήνα, η Ά Αθηνών, η Ά Θεσσαλονίκης, η Δυτική Μακεδονία, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλία. Η αποστολή δεν είναι εύκολη, αλλά εκεί σκοπεύει αρχικά να ρίξει μεγαλύτερο βάρος. Προφανώς και στην υπόλοιπη χώρα θα κάνει η ΕΛΑΣ αισθητή την παρουσία της.

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Ήδη έχουν προγραμματιστεί δεκάδες εξορμήσεις και εκδηλώσεις από εθελοντές και τοπικά στελέχη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και σε ορισμένες εξ αυτών, θα κάνει μικρές παρεμβάσεις ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως, από την Αμαλίας ξεκαθαρίζουν ότι θέλουν να δώσουν «χώρο» και σε πολλά νέα πρόσωπα που βρίσκονται στις γραμμές της ΕΛΑΣ, για να αναδειχθούν μέσα από τέτοιες διαδικασίες.