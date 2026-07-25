Το ομόφωνο αίτημα των αιρετών και των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης για επίλυση των προβλημάτων της αντιμετωπίζεται αρνητικά από την κυβέρνηση. Τα βήματα είναι λιγοστά και δεν απαντούν στα αιτήματα των καιρών.

Αυτή την περίοδο συμπληρώθηκαν επτά χρόνια διακυβέρνησης της χώρας μας από τη ΝΔ. Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής αυτών των επτά χρόνων τα βιώνει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. Η καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη έγινε πιο δύσκολη. Η ακρίβεια καλπάζει, ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας, οι Έλληνες εργάζονται πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους με στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα ευάλωτα νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα και πολλές κατοικίες που αποκτήθηκαν με δανεισμό βγαίνουν στο σφυρί.

Η λειτουργία βασικών θεσμών του κράτους (ΕΣΥ, Δικαιοσύνη) υποχωρεί , τα σκάνδαλα , η διαφθορά, οι υποκλοπές , τα Τέμπη δημιουργούν ζητήματα σοβαρού ελλείματος δημοκρατίας. Εν τέλει η ζοφερή εικόνα της μέσης ελληνικής οικογένειας εκφράζεται – με την άποψη των πολλών- ότι το 2019 ζούσε καλύτερα από σήμερα.

Ανάμεσα σε όλα αυτά η Τ.Α. ζει το δικό της Γολγοθά. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, υποχρηματοδότηση, αρμοδιότητες που μεταφέρονται σ αυτή χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, θεσμικό πλαίσιο που δεν ευνοεί τη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού.

Η Τ.Α. ως φορέας της γενικής κυβέρνησης , ο εγγύτερος στον πολίτη και αυτός που μπορεί να ασκεί πολιτικές σε όφελός του, αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της.

Η μελέτη της ΕΕΤΑ που παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνει το αδιέξοδο και την αδυναμία ενός λαϊκού θεσμού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Όλα τα στοιχεία της και ιδιαίτερα το τεράστιο οικονομικό έλλειμα των 2,5 δις για τη λειτουργία του θεσμού αναδεικνύουν την τεράστια ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αποκεντρωμένη δημοκρατική λειτουργία του κράτους υποκαθίσταται από την απλή αποσυγκέντρωση λειτουργιών του προς την Τ.Α. που πολλές φορές αποτελούν δικά του αδιέξοδα. Η απόσταση από την Ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση μεγαλώνει και αντί της σύγκλισης γίνεται απόκλιση.

Το ομόφωνο αίτημα των αιρετών και των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης για επίλυση των προβλημάτων της αντιμετωπίζεται αρνητικά από την κυβέρνηση. Τα βήματα είναι λιγοστά και δεν απαντούν στα αιτήματα των καιρών.

Η κυβερνητική πολιτική το τελευταίο διάστημα με τη δημιουργία του νέου κώδικα Τ.Α. περιορίστηκε, πέραν της θετικής καταγραφής της πολυδαίδαλης νομοθεσίας, για μια ακόμη φορά στη δημιουργία ενός αντιδημοκρατικού εκλογικού συστήματος, που μόνο στόχο έχει τον κυβερνητικό έλεγχο της αυτοδιοίκησης. Η ευκαιρία χάθηκε.

Απέναντι σε όλα αυτά απαιτείται αλλαγή πολιτικής από μια νέα προοδευτική κυβέρνηση, που στόχο έχει τη στήριξη του θεσμού, την ουσιαστική αποκέντρωση και την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας με εμπλοκή και ουσιαστική συμμετοχή της Τ.Α.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί τον φορέα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται η χώρα, με στόχο να αλλάξουν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα και στην Αυτοδιοίκηση.

Η στήριξη και η δημοκρατική λειτουργία του θεσμού πρέπει και μπορεί να είναι ΙΣΧΥΡΗ.

(Ο Απόστολος Καλογιάννης είναι Αναπληρωτής Τομεάρχης Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.Α.Σ., Δήμαρχος Λαρισαίων 2014-2023)