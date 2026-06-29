Πληροφορίες αναφέρουν ότι η «περικύκλωση» του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσχωρήσουν στην Αμαλίας και άλλα μεσαία στελέχη από την περιφέρεια, τα οποία προέρχονται από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στον τομέα εκείνον της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί που η «κυβερνώσα Αριστερά» της περιόδου 2012-2023 χόλωνε σε υπερβολικό βαθμό, παρά τις πολλές προσπάθειες ενίσχυσης που έγιναν εκείνη την περίοδο, προσπαθεί να «ριζώσει» η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι η «περικύκλωση» του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσχωρήσουν στην Αμαλίας και άλλα μεσαία στελέχη από την περιφέρεια, τα οποία προέρχονται από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο πλάνο

Μπορεί από το 2012 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρα να εξέφρασε τον έναν εκ των δύο πόλων εξουσίας στη χώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, όμως το σκηνικό αυτό δεν μπόρεσε να μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής το 2014, με τη Ρένα Δούρου, η κυβερνώσα Αριστερά δεν κατάφερε να νικήσει σε καμία άλλη μεγάλη περιφέρεια, αλλά ούτε και να κυριαρχήσει σε κάποιον από τους μεγάλους δήμους της χώρας.

Η «πληγή» αυτή, σταδιακά μεταφέρθηκε από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική σκηνή, διότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περισσότερους από έναν συνδυασμό στον ίδιο δήμο και κορυφαία τοπικά στελέχη επέλεγαν ανταγωνιστικούς -προς το κομματικό ψηφοδέλτιο- συνδυασμούς.

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Το πάθημα του πρόσφατου παρελθόντος, φαίνεται πως γίνεται μάθημα. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είχαν την ευθύνη του οργανωτικού, εστίασαν στο να προσεγγίσουν πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, στην ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, οι αυτοδιοικητικοί αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο της Συμπαράταξης. Από τους 400, οι 60 είναι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, πρώην και νυν δήμαρχοι και περίπου 20 αντιδήμαρχοι.

«Περικύκλωση» του ΠΑΣΟΚ

Μάλιστα, κορυφαία στελέχη της Αμαλίας εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη, αναγνωρίζοντας τις διαχρονικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο χώρος. Μάλιστα, σε αυτούς δεν προσμετρούν και αυτοδιοικητικούς παράγοντες πρώτης γραμμής, οι οποίοι έχουν μια πορεία συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ, όμως βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνίας με την ΕΛΑΣ εδώ και μήνες.

Η «περικύκλωση», πάντως, του ΠΑΣΟΚ από τη Συμπαράταξη σε τοπικό επίπεδο, δεν σταματάει εδώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η ένταξη στην ΕΛΑΣ μεσαίων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη.

Τα πρόσωπα αυτά προέρχονται από την «αριστερή» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή εκεί βρίσκονταν άνθρωποι σαν την Άννα Παπαδοπούλου, τον Μαρίνο Σακνδάμη και τον Γιώργο Παππά, οι οποίοι και αποχώρησαν για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανώς προβληματισμένοι από την πορεία του πάλαι του πάλαι ποτέ κραταιού κινήματος.