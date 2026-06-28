Η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει μια πρωτοβουλία με τίτλο «Freedom Festival», η οποία θα εγκαινιαστεί στις 5 Ιουλίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, ενώ θα προηγηθεί συνέντευξη Τύπου στις 29 Ιουνίου.

Μια νέα πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία με την ονομασία Freedom Festival – Φεστιβάλ Ελευθερίας ανακοινώνει η Πλεύση Ελευθερίας, σηματοδοτώντας, όπως αναφέρει, την έναρξη ενός νέου κύκλου δράσεων με επίκεντρο τον διάλογο, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 20:00, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, συμπίπτοντας με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του κόμματος και την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Freedom Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κινητή διοργάνωση που θα συνδυάζει πολιτικές παρεμβάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες, μέσα από δράσεις που θα αναπτυχθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα.

Το πλήρες πρόγραμμα και οι στόχοι της νέας πρωτοβουλίας αναμένεται να παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 18:00, στην ΕΣΗΕΑ, όπου η Πλεύση Ελευθερίας θα παρουσιάσει αναλυτικά τις δράσεις που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα.

Την εναρκτήρια εκδήλωση της 5ης Ιουλίου θα ανοίξει η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ κεντρικός προσκεκλημένος θα είναι ο δημιουργός Jo Di, ο οποίος θα παρουσιάσει μια πρωτότυπη παράσταση με τίτλο «ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία!». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συνδυασμό μουσικής, ψηφιακής τέχνης και δημιουργιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με θεματικές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

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Η ανακοίνωση:

«Ήρθε η ώρα να μάθεις τι θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου! Ή όχι ακόμη;

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στα 10α Γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας και στην Επέτειο του Δημοψηφίσματος και του μεγάλου ΟΧΙ του 61,3% η Ζωή και η Πλεύση Ελευθερίας καλούν τους πολίτες, τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, στην έναρξη της νέας Πρωτοβουλίας της Πλεύσης Ελευθερίας, του Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival!

Εγκαινιάζουν έτσι μια νέα σελίδα στην ιστορία της Πλεύσης Ελευθερίας, που από την πρώτη στιγμή διακρίθηκε για την κινηματική δράση, τις ακτιβιστικές παρεμβάσεις και τις πρωτοποριακές ιδέες.

Το τι είναι, τι σηματοδοτεί και πώς θα ξεδιπλωθεί το Freedom Festival, ένα κινητό Φεστιβάλ Ελευθερίας, Πολιτισμού, Διαλόγου, Δημοκρατίας, θα παρουσιαστεί στη συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις 6μμ στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος Όροφος)!

Εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν και μια σειρά από δράσεις αυτής της νέας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας.

Την Εναρκτήρια Εκδήλωση στις 5 Ιουλίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στο Μεγάλο Θέατρο θα ανοίξει η Ζωή, ενώ κεντρικός προσκεκλημένος και οικοδεσπότης θα είναι ο εμβληματικός Jo Di, που με τα γραφιστικά του σχέδια, τις ΑΙ δημιουργίες του, αλλά και μια αστείρευτη γκάμα τραγουδιών για το σήμερα, τις εμπειρίες και τα όνειρα των σύγχρονων γενεών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, έχει καταφέρει να εμπνέει, να εμψυχώνει και να ενώνει τον κόσμο όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, των μνημονίων και της διαφθοράς της εξουσίας.

Ο Jo Di, που ζει στην Χάγη, αλλά η καρδιά του χτυπάει στην Ελλάδα, έρχεται στην Αθήνα για την Εναρκτήρια Εκδήλωση της 5 Ιουλίου, όπου θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή παράσταση, γεμάτη εκπλήξεις, με όλες τις αναφορές στο σήμερα και με τον τίτλο-λογοπαίγνιο:

ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία!

Στο δρόμο για τις 5 Ιουλίου, η Ζωή και ο Jo Di ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω βίντεο και ΑΙ δημιουργιών, μιλώντας μεταξύ τους και με τον κόσμο, κρατώντας πάντα και λίγο μυστήριο για όσα θα γίνουν στις 5 Ιουλίου, αλλά και μετά τις 5 Ιουλίου.

Έτσι και αυτό το Δελτίο Τύπου, δίνει μια γεύση, αλλά αφήνει ακόμη πολλά να αναμένονται και μάλλον θα ακολουθήσουν κι άλλες εκπλήξεις!

Μείνετε συντονισμένοι!

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, 6μμ: Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Μεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20)

Κυριακή 5 Ιουλίου 2026: Η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκαινιάζουν στα Λιπάσματα στη Δραπετσώνα το Φεστιβάλ Ελευθερίας- Freedom Festival, με δράσεις, εκπλήξεις και ξεχωριστό προσκεκλημένο -οικοδεσπότη τον Jo Di, με την ευρηματική παράσταση ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία!».