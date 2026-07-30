«Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ποντάρει στο ότι αυτό το θέμα θα ξεχαστεί;», διερωτήθηκε η Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «πολύ συγκεκριμένη επιχείρηση στοχοποίησής της», αναφερόμενη στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ίδια από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ αναφερόμενη στον Δημήτρη Κυριαζίδη διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν η ΝΔ να κρατά στους κόλπους της «έναν τέτοιο μισογύνη σεξιστή».

«Όταν η κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε “γιατί πήρατε πίσω τον Κυριαζίδη;”, είπε “εντάξει, δεν έκανε και κανένα έγκλημα”. Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή σε κανονικό έγκλημα για να τον απομακρύνετε; Για ποιο λόγο το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει τοποθετηθεί για την προχθεσινή ακραία επίθεση;», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στη Βουλή.

Αναφερόμενη στη νέα επίθεση στο πρόσωπό της από τον Δημήτρη Κυριαζίδη, διερωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν η ΝΔ να κρατάει στους κόλπους της έναν τέτοιο μισογύνη, σεξιστή; Και πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ποντάρει στο ότι αυτό το θέμα θα ξεχαστεί; Δεν θα ξεχαστεί, γιατί δεν θα το αφήσω εγώ, αλλά και γιατί υπάρχουν εδώ μέσα πολλές και πολλοί που δεν θα το αφήσουν να ξεχαστεί».

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