«Δεν μπορείς να υπηρετείς του πολίτες και να χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες», σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Τη σημασία των 1,16 δισ. ευρώ που χρωστούν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες εξηγεί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Σε ανάρτησή της επισημαίνει πως το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες. Όπως σημειώνει «εκτοξεύθηκαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το 2025 φτάνοντας στα 1,16 δισ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες αλλιώς λειτουργούν για τους ευάλωτους πολίτες και αλλιώς για τις οφειλές των κομμάτων».

Στη συνέχεια η κ. Κουφονικολάκου εξηγεί πως αυτό «σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι δέσμια των τραπεζών και δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με το σκληρό πυρήνα των συμφερόντων τους. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς του πολίτες και να χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Σημαίνει ότι η δημοκρατία στη χώρα μας υποφέρει από μία ανοιχτή πληγή: της εξάρτησης από αυτούς που δεν έχουν στο νου τους ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε το κοινωνικό καλό».

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Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του νωρίτερα επίθεση στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά με αφορμή ανακοίνωση για τα χρέη του κόμματος. Η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ «ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης» και πως «από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ».

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«Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη», σημειώνει επίσης με δηκτικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Καθαρές κουβέντες:

Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις.

Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Ώρα για τις δικές σας …καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας. Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε; Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας. Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ; Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες.

»Και κάτι τελευταίο: Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως «κόμμα που ανήκει στις τράπεζες», ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιουργήσατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02m8vskUGk8YjiscYAJ3JZc5Ei3aGEbQ2oLpCajuJvY7GuzmGVzsYqLcSKkdbf8ghrl}

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ για τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

«Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ

Οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκ., αυξημένες κατά 60,7 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους», ανέφερε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Με τα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκ. και του ΠΑΣΟΚ τα 559,8 εκ., τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες.

Το «μαγαζί» του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας εάν δεν είναι αυτός στο τιμόνι της χώρας, θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων. Ο διαχειριστής του «success story» για τα δικά μας παιδιά είναι… γυμνός. Οι ειρωνείες για «λεφτόδεντρα» του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει σε ό,τι αφορά τα του οίκου του.

Η σύγκριση εσόδων - υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της ΝΔ αποδεικνύει ότι πρόκειται περί «θαλασσοδανείων», που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κυνική παραδοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με περίσσια αλαζονείας και θράσους, την ώρα που για χιλιάδες πολίτες τα funds έχουν γίνει εφιάλτης απειλώντας τους με πλειστηριασμό του σπιτιού τους ο Γεωργιάδης δήλωνε ότι η ΝΔ θα εξακολουθήσει να παρασιτεί «στην υγειά των κορόιδων».

Γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και της καθόλου ευκαταφρόνητης κρατικής χρηματοδότησης της ΝΔ, ούτε απειλείται η περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν απειλούνταν ίσως έδειχνε άλλη ευαισθησία και ο εξωδικαστικός μηχανισμός να λειτουργούσε όντως προς όφελος των χρεωμένων νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση του «Μητσοτάκης ή χάος» αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά, κατασπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση ημετέρων εις βάρος της κοινωνίας, που απλώς πληρώνει το μάρμαρο».

{https://x.com/myelasgr/status/2082506495413846098}





