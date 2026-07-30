«Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

«Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, γιατί μόνο έτσι θα ασκήσουμε πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του κόμματος εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά της ΝΔ, όσο και κατά της ΕΛΑΣ, τονίζοντας πως στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.

Αναλυτικά η εισαγωγική του τοποθέτηση:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σήμερα η συνάντηση αυτή έχει σχεδιαστεί για να οργανώσουμε την 3η του Σεπτέμβρη και την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Όμως, χθες είχαμε ένα τραγικό γεγονός˙ τον άδικο θάνατο τριών συνανθρώπων μας, πυροσβεστών πάνω στον καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες. Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτό απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Μάλιστα, μετά τη σημερινή συνάντηση θα μεταβώ στην Κρήτη, στην εξόδιο ακολουθία ενός από αυτούς τους ανθρώπους που με άδικο και τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια, με ευθύνη, με σοβαρότητα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις και στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο για τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Όμως η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μάς δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και ένα ολοκληρωμένο όραμα για την Ελλάδα του 2030. Αυτή η κυβέρνηση είχε την πολυτέλεια να διαχειριστεί έναν πακτωλό ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όχι μόνο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης - χρήματα που έφτασαν σχεδόν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει, λοιπόν, να αναλογιστεί η κοινωνία αν με αυτά τα χρήματα πραγματικά βελτιώθηκε η ζωή των πολιτών.

Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το κεντρικό ζήτημα. Μια ακρίβεια που αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι ατελέσφορες.

Είναι επιλογές που δίνουν περιθώριο σε μια εκτεταμένη κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών, της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων Ελλήνων.

Είτε αυτή η κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια αφορά στα ακτοπλοϊκά δυσκολεύοντας τους πολίτες να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές σε κάποιο νησί της χώρας καθώς και τους μόνιμους κατοίκους, που έχουν ένα ακόμη βάρος στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Ακρίβεια στα τρόφιμα.

Ακρίβεια στην ενέργεια. Πριν από μερικές μέρες παρουσιάσαμε τη «μαύρη βίβλο» της κυβέρνησης στις ενεργειακές της πολιτικές επιλογές, αλλά και ποιες είναι οι λύσεις για να μειωθεί άμεσα το κόστος το ενεργειακό και στην παραγωγή και στην καθημερινότητα 20% με 30%, αποφεύγοντας προβλήματα που δημιουργεί η πολύ μεγάλη εξάρτηση του κόστος ενέργειας από το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια στη χώρα μας.

Είναι η ακρίβεια στη στέγαση καθώς πάρα πολλά Ελληνόπουλα που κατάφεραν με δυσκολίες να πετύχουν το στόχο τους και είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους, αυτές τις μέρες δυσκολεύονται να βρουν στέγη με αξιοπρέπεια, με χαμηλό κόστος, σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ακρίβεια, λοιπόν, παντού.

Οι συγκεκριμένες επιλογές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν εις βάρος των πολλών.

Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα -με μικρότερο ρυθμό- από ό,τι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.

Την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να οραματιστεί την Ελλάδα του 2030 την είδαμε και στη συνταγματική αναθεώρηση, όπου το κεντρικό άρθρο που θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να δώσει περιθώριο ενός πιο υγιούς διαλόγου και πραγματικών συναινέσεων, για να μην υπάρχει η πίεση της διευκόλυνσης της επόμενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όποια και αν είναι, να συγγράψει μόνη της το οποιοδήποτε αναθεωρητέο άρθρο και αυτή τη συναίνεση την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας επικοινωνιακά παιχνίδια.

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι το άρθρο 110 ήταν στον κατάλογο των άρθρων που πρότεινε η ίδια για αναθεώρηση το 2018. Άρα, με την υπογραφή του σημερινού Πρωθυπουργού και του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πρότεινε να αναθεωρηθεί ένα άρθρο, το οποίο σήμερα όταν τους προτείναμε εμείς, μας το αρνήθηκαν.

Τα λέω όλα αυτά, διότι τα επικοινωνιακά παιχνίδια έχουν κοντά ποδάρια. Η Νέα Δημοκρατία ούτε όραμα έχει ούτε διάθεση για οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συναίνεση. Στόχος της είναι ένας˙ εξουσία για την εξουσία. Γι' αυτό κινείται χωρίς ιδεολογικό στίγμα, χωρίς προτάγματα και είναι βαθιά νεοφιλελεύθερη όταν απαιτείται να στηρίξει τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και τη στεγαστική πολιτική, αλλά και βαθιά κρατικοδίαιτη την ίδια ώρα που πρέπει να μοιράσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή ίδιους πόρους σε συγκεκριμένα φιλικά προς αυτήν συμφέροντα. Γι' αυτό βλέπουμε οι ανισότητες να αυξάνουν, το Ταμείο Ανάκαμψης να είναι μία ακόμα χαμένη ευκαιρία και οι πολίτες να βρίσκονται σε νέο πλαίσιο κρίσης εμπιστοσύνης με το πολιτικό σύστημα.

Εδώ λοιπόν βρίσκεται η θέση του ΠΑΣΟΚ μπροστά σε αυτά τα πραγματικά διλήμματα. Εμείς θα αποδείξουμε ότι έχουμε και σχέδιο εφαρμόσιμο - και εφαρμόσιμο είναι ό,τι μπορεί να υλοποιηθεί και υλοποιείται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε όραμα, έχουμε συνέπεια και έχουμε και πολιτικό ήθος. Πολιτικό ήθος και αυτονομία από αυτούς που δεν θέλουν οργανωμένα κόμματα, αλλά κόμματα ΙΧ, κόμματα που μπορούν εύκολα να διαχειριστούν.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο έργο να επιδείξει. Έκανε λάθη, τα πλήρωσα και τώρα είναι μπροστά σε μία νέα εποχή.

Σε αυτή τη νέα εποχή θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία προ των εθνικών εκλογών. Γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη.

Και πιστεύω ότι όλοι εμείς, με εμπειρία, ανανέωση, γνώση, ριζοσπαστισμό και συνέπεια, μπορεί να είναι μία ομάδα που θα κυβερνήσει σωστά τον τόπο και να αλλάξει η πορεία της χώρας. Η σημερινή πορεία την οδηγεί σε νέα αδιέξοδα. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θέλει να πετύχει την πολιτική αλλαγή.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι το νέο. Νέο είναι ότι δεν έχει κριθεί. Κρίθηκαν και κριθήκαν με τα γνωστά αποτελέσματα. Και επειδή όλοι θα κριθούμε και στο πεδίο της πολιτικής, η συνέπεια και η σοβαρότητα των θέσεών μας είναι ένα πραγματικά συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν μπορεί να λες από τη μία ότι είσαι κατά των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών αλλά από την άλλη είσαι υπέρ των κερδοσκοπικών ιδιωτικών. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα συνέπειας, αυτό είναι και θέμα πολιτικής σοβαρότητας. Όπως επίσης δεν μπορεί να αρνείσαι την αναθεώρηση του άρθρου 110 ή να μην μπαίνεις σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως μπήκαμε εμείς παρουσιάζοντας ένα πολύ μεγάλο καμβά προτάσεων για ένα σύγχρονο Σύνταγμα.

Κλείνοντας θέλω να αναλογιστεί ο ελληνικός λαός τι εκπροσωπεί ο καθένας από εμάς. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να στοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας. Και αυτό δεν είναι μια προσωπική εμμονή αλλά είναι μια δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό γιατί μόνο έτσι μπορούμε αυτά που λέμε και αυτά που παρουσιάζουμε να τα κάνουμε πράξη.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι δεσμεύσεις και οι εξαρτήσεις είναι εμπόδιο να ασκήσεις πραγματικές πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό, λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Κλείνοντας, είναι πολύ σημαντική η χθεσινή ημέρα γιατί με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται στο πλευρό του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Γενικού Γραμματέα κ. Γκουτέρες γιατί πιστεύει ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια δίκαιη λύση για την Κύπρο. Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αυτή ήταν πάντα η θέση μας, αυτή είναι και σήμερα και έτσι θα στηρίξουμε και αυτές τις προσπάθειες που ελπίζουμε να καρποφορήσουν αυτή φορά προς όφελος του Κυπριακού Ελληνισμού».