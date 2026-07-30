Στην Κρήτη μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στην Κρήτη σήμερα για να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, χθες, εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μεταβεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στις 17:00 θα παραστεί στην κηδεία του ενός πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο. Νωρίτερα, στο Σπήλι θα επισκεφθεί την οικογένεια του δεύτερου πυροσβέστη για να τους εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Τα συλλυπητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με χθεσινή του ανάρτηση, εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών. «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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