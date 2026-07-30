«Η επανεκκίνηση των συνομιλιών πρέπει να πραγματοποιηθεί από το σημείο όπου αυτές διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την οποία εκφράζει τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες για τη σύγκληση διάσκεψης 5+1 για το Κυπριακό.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Γ.Γ Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύγκληση διάσκεψης 5+1, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ», αναφέρει η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών πρέπει να πραγματοποιηθεί από το σημείο όπου αυτές διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και να έχουν την ενεργή υποστήριξη της ΕΕ, η οποία οφείλει να παίξει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης».