Ο πυρηνικός σταθμός Sizewell B βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από το πύρινο μέτωπο.

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στις ακτές του Σάφολκ στην Ανατολική Αγγλία και εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με τις αρχές να κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός Sizewell B.

Στη μάχη έχουν ριχθεί περίπου 90 πυροσβέστες και η Πυροσβεστική ανέφερε ότι η «μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά που ενισχύεται από τους ανέμους» ξέσπασε χθες Τετάρτη το απόγευμα στο Dunwich Heath, κοντά στο Leiston, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να κρατούν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε «λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας» της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώνεται γρήγορα προς τα νοτιοδυτικά, με κατεύθυνση προς την εκκλησία St James’s Church, κοντά στην οδό Westleton Road.

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Η πυροσβεστική δήλωσε ότι δεν υπάρχει «άμεσος κίνδυνος» για τον πυρηνικό σταθμό Sizewell B, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων, ωστόσο προειδοποίησε ότι πρόκειται για «δυναμικά εξελισσόμενη κατάσταση» και πως θα υπάρξουν ενημερώσεις εφόσον χρειαστεί.

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Οι αρχές ανέφεραν ότι γίνονται προετοιμασίες για πιθανή εκκένωση «περίπου 200 τροχόσπιτων» στο τουριστικό συγκρότημα Cliff House, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Στο Dunwich Cliffs περίπου 48 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οικογένειες με μωρά και σκύλους, έχουν απομακρυνθεί και βρίσκονται πλέον στο Westleton Village Hall.

Με πληροφορίες από BBC