Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση από ειδικά κλιμάκια εξειδικευμένων πυροσβεστών, υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών.

Σε απόσταση μόλις 20 με 30 μέτρων από τους συνάδελφούς τους άφησαν την τελευταία τους πνοή ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος συνάδελφός του, Μανώλης Στρατιδάκης, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών της Πυροσβεστικής, η φωτιά φούντωσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο πυκνός καπνός «τύφλωσε» τους δύο άνδρες, οι οποίοι εγκατέλειψαν το όχημά τους σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν διέξοδο διαφυγής.

Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Πατρίς, παρά το γεγονός ότι άλλη ομάδα πυροσβεστών επιχειρούσε σε πολύ κοντινή απόσταση, η ορατότητα ήταν μηδενική ακόμη και στα δύο μέτρα, με αποτέλεσμα κανείς να μην αντιληφθεί τον ύστατο αγώνα που έδιναν οι δύο πυροσβέστες λίγα βήματα πιο πέρα.

«Ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα σημείο με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Υπό τέτοιες συνθήκες, η διαχείριση της κρίσης καθίσταται σχεδόν αδύνατη», σημείωσε στέλεχος του Σώματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, που διανύει τη δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης, είχε αναλάβει υπηρεσία μόλις λίγη ώρα πριν από το συμβάν, αντικαθιστώντας εθελοντή της πρωινής βάρδιας. Δίπλα του βρισκόταν ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, ένας πυροσβέστης με πολυετή προσφορά στο Σώμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση από ειδικά κλιμάκια εξειδικευμένων πυροσβεστών, υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών.

{https://www.youtube.com/watch?v=iTfDXrj1x7o}

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

Οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική την Τετάρτη.

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους», συμπλήρωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.

«Οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές»

Σκληρή απάντηση στην κυβέρνηση έδωσαν χθες οι εποχικοί πυροσβέστες με αφορμή τον θάνατο των τριών συναδέλφων τους.

Όπως σημείωσαν: «Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους. Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.

Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές».

{https://www.facebook.com/epoxikoipirosvestes/posts/pfbid02a2hY2AjKX4PRHNbxBzMjHsDohFigKvhdsjmJnrDFkGDTy3Dd8ximfc6QsZANySTil}