Αν το σενάριο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΜΕΡΑ25 μοιάζει απίθανο στις παρούσες συνθήκες, εξίσου δύσκολο μοιάζει το να βρεθεί σημείο επαφής ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Νέα Αριστερά.

Με τη συζήτηση για την ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς να έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό, όμως αποτελέσματα ακόμα δεν φαίνεται να υπάρχουν. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΜΕΡΑ25 διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, όμως οι αποστάσεις που καλύπτουν τα τρία κόμματα, δείχνουν να μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν.

ΣΥΡΙΖΑ-ΜΕΡΑ25: Σχεδόν Αδύνατο

Η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο που φιλοδοξούν να εκφράσουν τα κόμματα που έχουν προκύψει από τις διασπάσεις του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι εύκολη. Σε καμία περίπτωση. Για την ακρίβεια είναι οριακή, κάπως λιγότερο και κάπως περισσότερο για όλους. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει διαμορφωθεί ένα ρεύμα προς την πλευρά του.

Σε καλύτερη μοίρα από όλους φαίνεται πως βρίσκεται το ΜΕΡΑ25, καθώς οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν διαρκώς στο όριο εισόδου στη Βουλή. Όμως, φαίνεται πως η πρόσφατη διάλυση της συνεργασίας με τη ΛΑΕ (λόγω της ΑΡΑΣ και των γεγονότων του περσινού Πολυτεχνείου), έχει προκαλέσει πρόβλημα στη δυναμική του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το ΜΕΡΑ25, παρά τις λιγοστές επαφές που έχουν υπάρξει ανάμεσα σε στελέχη του που προέρχονται από την Κουμουνδούρου και την σημερινή καθοδήγηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνει καμία διάθεση συζήτησης μαζί της - πόσω δε μάλλον, εκλογικής συνεργασίας. Και αυτό είναι καθαρό από την πλευρά τους.

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ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά: Δύσκολη η συνεργασία

Αν το σενάριο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΜΕΡΑ25 μοιάζει απίθανο στις παρούσες συνθήκες, εξίσου δύσκολο μοιάζει το να βρεθεί σημείο επαφής ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Νέα Αριστερά. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί με την Πατησίων. Και αυτό είναι φανερό στις αρκετές, άτυπες επικοινωνίες που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων. Εδώ οι επαφές είναι σαφώς πιο εύκολες, καθώς υπάρχουν ακόμα σχετικά καλές σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Ωστόσο, αν και ορισμένα κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς δεν βλέπουν αρνητικά το σενάριο συμπόρευσης με τους παλιούς συντρόφους τους, από την Κουμουνδούρου ισχυρίζονται ότι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν φαίνεται να πιστεύει σε μια τέτοια συνεργασία.

Νέα Αριστερά - ΜΕΡΑ25: Αναζητούν σημείο επαφής

Η πιθανότητα να ανοίξει ο διάλογος ανάμεσα στη Νέα Αριστερά και το ΜΕΡΑ25, παρότι σήμερα φαντάζει δύσκολη, μοιάζει να είναι και η πιο ρεαλιστική. Στελέχη και των δύο κομμάτων έχουν συχνές επικοινωνίες και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν επιβεβλημένη τη συμπόρευση. Την κατάσταση δυσκόλεψε πολύ η «ατομική» πρόσκληση που απέστειλε προ μερικών εβδομάδων ο Γιάνης Βαρουφάκης προς τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η οποία απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τον τελευταίο, με τον επικεφαλής της Πατησίων να ξεκαθαρίζει ότι συνεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο ανάμεσα στα δύο κόμματα και μόνο με προγραμματική συμφωνία.

Βέβαια, ο Γραμματέας του ΜΕΡΑ25 εξακολουθεί να ρίχνει «λάδι στη φωτιά» και να δηλώνει δημόσια ότι με πρόσωπα όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, δεν έχει να συζητήσει πολλά πράγματα, επιμένοντας στις διαχωριστικές γραμμές του 2015, την ώρα που ένας ιστορικός χώρος απειλείται με «εξαΰλωση».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι μιλούν με όλους

Εκείνοι που φαίνεται να είναι ανοιχτή στις συζήτησης για συνεργασίες, είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι. Η ηγεσία τους είχε συναντηθεί προ μερικών εβδομάδων με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, σε πολύ θερμό κλίμα, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.