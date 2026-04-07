Μετασχηματίστηκε το συμμαχικό σχήμα και όχι το όνομα του κόμματος.

Για την αλλαγή του ονόματος του ΜέΡΑ25 σε ΜέΡΑ25 - Ενωτική Αριστερά σας ενημερώσαμε χθες.

Όμως δεν άλλαξε το όνομα του ΜέΡΑ25, αλλά το όνομα του συμμαχικού σχήματος. Από τη στιγμή που έχουν κοπεί οι δεσμοί με τη ΛΑΕ του Δημήτρη Στρατούλη, το συμμαχικό σχήμα μετονομάστηκε σε ΜέΡΑ25-Ενωτική Αριστερά.

Τα υπόλοιπα του χθεσινού μας "Πληροφοριοδότη" (ΕΔΩ) για το παρασκήνιο μεταξύ του ΜέΡΑ25 και της Νέας Αριστεράς μάλλον ισχύουν απολύτως.

Νεότερα για τις επικείμενες συνεργασίες του ΜέΡΑ25 ενόψει των εκλογών, μετά το Πάσχα.

