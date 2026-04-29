«Θυμάμαι έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας και τον Γιάνη Βαρουφάκη» είπε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Για κυνική παραδοχή του Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του περί «υπερβολικών μέτρων λιτότητας στα πρώτα μνημόνια» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«"Στα δύο πρώτα μνημόνια δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέτρα λιτότητας, που ήταν υπερβολικά", μας είπε κυνικά χθες από ελληνικό έδαφος ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, που διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup για μεγάλο διάστημα την εποχή της κρίσης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τι έχουν να πουν τώρα οι οπαδοί του «Γερούν, γερά»; Ή αυτοί που έλεγαν από τις κυβερνήσεις του 2010-2014 ότι τα «μνημόνια είναι ευλογία και να μην μας τα είχαν επιβάλει έπρεπε να τα εφεύρουμε»; Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου; Είναι όλοι παρόντες και παρούσες. Θα μιλήσουν; Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση Ντάισελμπλουμ έρχεται σε συνέχεια της παραδοχής του Δ.Ν.Τ. ότι οι πολλαπλασιαστές των δύο πρώτων μνημονίων ήταν λάθος και έφεραν μεγαλύτερη ύφεση από την «επιθυμητή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανακοίνωσή του ότι ο «ελληνικός λαός, πάντως, δεν ξεχνά τις αιματηρές θυσίες στις οποίες υπεβλήθη λόγω των καταστροφικών πολιτικών των μνημονιακών κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ούτε τους φανατικούς οπαδούς της Τρόικας που συνεχίζουν ακόμα και εκτός μνημονίων πολιτικές μνημονιακού χαρακτήρα. Όποιος δεν κατανοήσει το παρελθόν του και δεν μπορεί να διδαχτεί από αυτό, είναι υποχρεωμένος να κάνει ξανά τα ίδια λάθη στο μέλλον. Η χώρα τον Αύγουστο του 2018, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, βγήκε από τα μνημόνια. Θα μπορούσε να πει μια κουβέντα γι’ αυτά και ο Ντάισελμπλουμ και ο Πιερρακάκης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τι είπε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ

«Ο Βαρουφάκης έλεγε "δεν χρειαζόμαστε άλλο μνημόνιο, οπότε δεν θέλουμε άλλα δάνεια". Αλλά μέσα στο Eurogroup έλεγε "χρειαζόμαστε περισσότερα δάνεια. Αυτή ήταν πολύ δύσκολη συζήτηση» παραδέχτηκε ο τότε πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Στο Χιλιοστό», που θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 4 Μαΐου.

Ο Γερούν Ντάισενμπλουμ ρωτήθηκε και για το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. «Το ερώτημα ήταν ψέμα. Ο κόσμος ξεγελάστηκε», πρόσθεσε ο Ντάισελμπλουμ, ο οποίος βρέθηκε στην avant-première του πρώτου επεισοδίου, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη το βράδυ της Τρίτης. Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που βίωσε η Ελλάδα το 2015.

Στη συζήτηση που έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, παραδέχθηκε ότι στα δύο πρώτα μνημόνια που κλήθηκε να εφαρμόσει η Ελλάδα δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέτρα λιτότητας. Τα χαρακτήρισε υπερβολικά ενώ αναφερόμενος στα επόμενα μνημόνια, επισήμανε ότι αυτά εστίαζαν στις μεταρρυθμίσεις που δεν ήταν λάθος, αλλά απαιτούνταν πάρα πολλά συγχρόνως.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, προχώρησε στην αποκάλυψη ότι, κατά την περίφημη συνέντευξη Τύπου με τον Γιάνη Βαρουφάκη - όπου ακούστηκε το ιστορικό πλέον "ουάου" από τον τότε ΥΠΟΙΚ της Ελλάδας- δεν άκουγε μετάφραση στα αυτιά του. Για το ίδιο περιστατικό, ο Τόμας Βίζερ, είπε αναφερόμενος τον Γιάνη Βαρουφάκη πως «έβλεπα έναν θυμωμένο άνθρωπο και προσπαθούσα να γίνω φυσιογνωμιστής προκειμένου να καταλάβω τι λέει».

«Παίζει τεράστιο ρόλο το ποιος μπαίνει στο δωμάτιο από την πρώτη στιγμή. Πάντα δουλεύεις με τους ανθρώπους που έχεις απέναντί σου. Δεν είναι στο χέρι μου ή του Eurogroup να αποφασίσουμε ποιος θα είναι υπουργός ή ποια θα αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο. Όμως αυτό κάνει πραγματικά τη διαφορά. Η εμπειρία μετράει, όπως και η πολιτική εμπειρία, οι διαπραγματευτικές ικανότητες και η δυνατότητα να χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης. Για αυτό και κάθε φορά που αναλάμβανε ένας νέος υπουργός, επισκεπτόμουν τις πρωτεύουσες για να δημιουργήσω αυτή τη σχέση, να γνωρίσω το πρόσωπο αυτό, να καταλάβω ποιος είναι, αλλά και να δω από ποιο πολιτικό υπόβαθρο προέρχεται, τι τον κινητοποιεί, ποιοι είναι οι περιορισμοί του και ποιες οι φιλοδοξίες του», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ντάισελμπλουμ.

Για τις συναντήσεις του με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είπε πως «η συζήτηση ήταν πραγματικά ουσιαστική και εποικοδομητική. Ξέραμε ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση μεταξύ μας, γνωρίζαμε πως η νέα κυβέρνηση ήθελε να απαλλαγεί από μεγάλο μέρος των προηγούμενων συμφωνιών και του παλιού μνημονίου, κάτι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι πιστωτές έπρεπε και πάλι να προσφέρουν στην Ελλάδα δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Η δική μας λογική ήταν να επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο του προγράμματος. Αργότερα συζητούσαμε αν έπρεπε να αλλάξει το 30% ή το 70% του προγράμματος, αλλά πάντα μιλούσαμε για το περιεχόμενο και τις μεταρρυθμίσεις μέσα σε αυτό. Το πραγματικά προβληματικό σημείο ήταν ότι ο Βαρουφάκης ουσιαστικά έλεγε πως “δεν θέλουμε άλλο πρόγραμμα”. Το υποστήριζε πολύ έντονα. Θυμάμαι ότι ακόμη και πριν από το πρώτο Eurogroup είχε περιοδεύσει στην Ευρώπη - πήγε στη Ρώμη, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο και έδωσε πολλές συνεντεύξεις. Ουσιαστικά έλεγε: “Δεν πιστεύουμε σε αυτή την προσέγγιση, δεν θέλουμε άλλο χρέος”. Θεμιτό. Άρα, δεν θέλετε άλλα δάνεια. Όμως μέσα στο Eurogroup έλεγε ταυτόχρονα: “Χρειαζόμαστε περισσότερα δάνεια”. Και αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση», πρόσθεσε ο Ντάισελμπλουμ.

Όταν ρωτήθηκε αν, επειδή η Ελλάδα είχε παρουσιάσει ψευδή δημοσιονομικά στοιχεία, έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να τιμωρηθεί γι’ αυτό, ο Ντάισελμπλουμ σημείωσε πως «όχι, όμως το γεγονός ότι τα πραγματικά στοιχεία ήταν πολύ διαφορετικά από όσα παρουσιάζονταν αρχικά, κάτι που αποκαλύφθηκε νωρίς στην κρίση, επηρέασε φυσικά την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι κρίσιμη όταν συμμετέχεις στην Ευρωζώνη. Έχεις κοινό νόμισμα, κοινούς θεσμούς. Παρεμπιπτόντως, στην αρχή της κρίσης δεν υπήρχαν καν πολλοί από αυτούς τους θεσμούς. Δεν υπήρχαν ταμεία διάσωσης, ούτε μηχανισμοί αλληλοστήριξης. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν στην πορεία. Όμως το ζήτημα της εμπιστοσύνης δέχθηκε ισχυρό πλήγμα όταν αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά στοιχεία για το χρέος και το έλλειμμα της Ελλάδας. Το δεύτερο που πρέπει να καταλάβει κανείς είναι ότι πολλές χώρες της Ευρωζώνης χτυπήθηκαν από την κρίση. Η τραπεζική κρίση ήταν τεράστια στην Ιρλανδία, σημαντική ακόμη και στην Ολλανδία - χρειάστηκε να κρατικοποιήσουμε τρεις τράπεζες. Υπήρχαν και οι χώρες της Βαλτικής, που συμμετείχαν επίσης στο Eurogroup, οι οποίες είχαν ήδη περάσει μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση και αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν πολύ σκληρά προγράμματα προσαρμογής. Το κατά κεφαλήν εισόδημά τους ήταν χαμηλότερο από της Ελλάδας. Αυτό ήταν κάτι που με εντυπωσίαζε.

»Οι Έλληνες υπουργοί έμπαιναν στην αίθουσα με τη δική τους πολιτική πραγματικότητα και τις δικές τους φιλοδοξίες, αλλά υπήρχε πολύ μικρή κατανόηση για το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι υπόλοιποι. Θυμάμαι έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Ο Λιθουανός υπουργός προσπαθούσε να εξηγήσει ποια ήταν η δική του πολιτική πραγματικότητα: είχαν περάσει ένα εξαιρετικά σκληρό πρόγραμμα προσαρμογής, ήταν φτωχότερη χώρα από την Ελλάδα και αναρωτιόταν γιατί έπρεπε να στηρίξουν ξανά την Ελλάδα με δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το πλαίσιο των άλλων χωρών δεν έγινε ποτέ πραγματικά κατανοητό - ή ίσως ο Βαρουφάκης δεν ήθελε να καταλάβει από ποια θέση μιλούσαν οι υπόλοιποι υπουργοί. Κάναμε λάθη στο πρόγραμμα; Απολύτως. Αλλά πάντα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρχε ουσιαστική προσπάθεια να γίνει κατανοητό τι συνέβαινε και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη χώρα εκείνη την περίοδο που είχε περάσει ή βρισκόταν εν μέσω μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης» τόνισε.

Το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» διάρκειας έξι επεισοδίων κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 4 Μαΐου και θα προβάλλεται στον ΣΚΑΪ κάθε Δευτέρα στις 21:00.