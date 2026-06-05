Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό και φέρνει στο ίδιο «στρατόπεδο» επικριτές του Αλέξη Τσίπρα από διαφορετικές και συχνά αντίπαλες πολιτικές αφετηρίες.

Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την αποστασιοποίηση του από το πολιτικό προσκήνιο και εννιά χρόνια μετά τη συγκρότηση του «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του νέου κόμματος βρίσκεται αντιμέτωπος εκ νέου με ένα παρεμφερές πολιτικό «μέτωπο».

Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχεδόν... αυτοδικαίως πυροδότησε μία ιδιότυπη αναβίωση του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, αυτή τη φορά ωστόσο επικεντρωμένου πλέον προσωποκεντρικά στην Αλέξη Τσίπρα και «εμπλουτισμένο» με νέο πολιτικό προσωπικό που έχει ενταχθεί σε αυτό.

Το οξύ του «μετώπου» που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται με ένταση καθημερινά στη δημόσια συζήτηση, είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στο στόχαστρο σκληρής κριτικής και επιχείρησης αποδόμησης, πολλές φορές με τα ίδια επιχειρήματα από αντιπαραθετικές πολιτικές δυνάμεις.

Ενημερωτική, όχι σε όλες αλλά σε πολλές περιπτώσεις, είναι η συναφής επιχειρηματολογία πολιτικών επικριτών του εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού που προέρχονται από αντίπαλα κόμματα και προσβλέπουν σε αντικρουόμενα πολιτικά αφηγήματα. Η ανομοιογένεια αυτού του μετώπου με κριτική τόσο εκ δεξιών όσο και εξ ευωνύμων γίνεται εύκολα αντιληπτή με μία απλή παρακολούθηση των τηλεοπτικών πανελ.

Κι αν η μετωπική επίθεση στελεχών της ΝΔ ήταν λίγο πολύ αυτονόητη και του ΠΑΣΟΚ κατανοητή, ένεκα και των «συμπληγάδων» στις οποίες εισέρχεται δημοσκοπικά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικά και μιντιακά παρουσιάζεται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι πάγιοι επικριτές Γιάνης και Ζωή

Σε καθημερινή σχεδόν βάση εξαπολύει πυρά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γραμματέας του Μέρα25, Γιάνης Βαρουφάκης, πολιτικά πρόσωπα που πριν μια δεκαετία είχαν συμπορευτεί με την Αλέξη Τσίπρα και αποτελούν γνωστούς και πάγιους σφοδρούς επικρίτες του.

«Το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές» σχολίασε δηκτικά ο Γιάνης Βαρουφάκης, αποδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για την συνολική υποχώρηση της επιρροής της Αριστεράς στην Ελλάδα και πρόσθεσε: «Θέλει να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτα».

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«Ήταν παραδομένος στο παρακράτος», είπε στο Mega η Ζωή Κωνσταντοπούλου βάζοντας στο «κάδρο» την ΕΥΠ, ενώ στη Βουλή χθες τον κατηγόρησε για «αποσάθρωση της αντιπολίτευσης», τονίζοντας ότι εξυπηρετεί «σκοτεινά συμφέροντα» που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας.

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Στο «στόχαστρο» πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ

Στις τάξεις των πάλαι ποτέ συνοδοιπόρων που πλέον εξακοντίζουν «ανάθεμα» κατά του πρώην Πρωθυπουργού έχουν ενταχθεί και πλειάδα πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Νίκος Κοτζιάς, οι οποίοι βλέπουν εαυτούς εκτός του νέου εγχειρήματος, καθώς και νυν στελέχη της Νέας Αριστεράς όπως οι Πάνος Σκουρλέτης και Ευκλείδης Τσακαλώτος, οι οποίοι, παρά τη χαμηλή δημοσκοπική επιρροή της Νέας Αριστεράς, εξακολουθούν να απολαμβάνουν σημαντική προβολή στα μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παππάς έχει τοποθετηθεί, αντίθετα, με προσεκτικό μεν τρόπο, αλλά παράλληλα ιδιαιτέρως αιχμηρό κατά του πρώην πρωθυπουργού. «Έχω διαφωνήσει με την επιλογή του να παραιτηθεί, θα μπορούσε με το βάρος του πρώην πρωθυπουργού να κάνει παρεμβάσεις και να υπερασπίζεται το έργο που όλοι μαζί υπηρετήσαμε και να δίνουμε και ένα σήμα στον ελληνικό λαό ότι η ψήφος του έχει αποτέλεσμα», είπε την Τετάρτη στο OPEN, ενώ πριν μερικές μέρες πριν είχε τονίσει με δηκτικό τρόπο πως «αν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει διεύθυνση και τηλέφωνο».

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Ο Παύλος Πολάκης έχει εκτοξεύσει τα «πυρά» τους, ως συνήθως, με αναρτήσεις του στο Facebook. Πριν περίπου έναν μήνα άσκησε κριτική στο Μανιφέστο, τονίζοντας «Απο τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025, του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, η διαφορά ποια είναι; Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου».

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Αλλά δεν έμεινε εκεί ο βουλευτής Χανίων. Τις προάλλες πόσταρε φωτογραφίες από ψάρεμα στη θάλασσα, ποζάροντας με ένα ροφό βάρους 13,5 κιλών. Την ανάρτησή του συνόδεψε με λεζάντα: «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Ίσως και να 'ναι σημαδιακό…. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά!!!! Υγ. Ροφός 13.5 κιλά!!».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zDUQrVWDa34iwLuM6Pj4fr57MsnaneQdLvcR1zRHsveQkF8P3jEfY7dSLZMimnFLl&id=100007004708966}

«Ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό το team δεν έχει δυνατότητες κυβερνησιμότητας» δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκος Κοτζιάς, σχολιάζοντας την πρώτη ομάδα των 301 στελεχών της ΕΛΑΣ, τα οποία και κατέθεσαν τις σχετικές υπογραφές στον Άρειο Πάγο.

Μιλώντας στο Open, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τη στάση του Τσίπρα για την υποτιθέμενη συσπείρωση της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς υπό την ηγεσία του. «Αδικεί τον εαυτό του με τον τρόπο που μεθοδεύει την αποσυναρμολόγηση του Αριστερού χώρου» παρατήρησε χαρακτηριστικά αφήνοντας αιχμές για «προσωπολατρία».

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Σκληρή κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κατηγόρησε ότι δημιούργησε ένα «κόμμα ΙΧ» άσκησε ο Πάνος Σκουρλέτης, κάνοντας λόγο για «μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς». «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα», πρόσθεσε.

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«Συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου αλλά με κάποιον που έχει διαφορετική άποψη», είπε ο Πάνος Σκουρλέτης στο Action24 και συνέχισε: «Δεν μου αρέσουν τα αρχηγικά κόμματα. Θεωρώ ότι αν επαγγέλλεσαι μια κοινωνία που είναι πιο συμμετοχή, πιο δημοκρατική δεν μπορείς να έχει ένας κόμμα που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό που λέει "εγώ είμαι και όποιος θέλει να έρθει πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του", δεν το θεωρώ πολύ αξιοπρεπές αυτό».

«Βολές» από τη Μαρία Καρυστιανού

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως το ίδιο μοτίβο ακολουθεί και η επικεφαλής του νεοπαγούς κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, η οποία αν κι απευθύνεται κυρίως σε ένα διαφορετικό κοινό προς τα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, στις δηλώσεις της, κυρίως στα social media, υιοθετεί την πιο σκληρή επιχειρηματολογία που έχει διατυπώσει κατά καιρούς η Νέα Δημοκρατία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό», είπε τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί τις θέσεις του κόμματός του. «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα», πρόσθεσε.

Η Μαρία Καρυστιανού επίσης δήλωσε: «Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά και πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου.

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