Το απόγευμα η κρίσιμη συνεδρίαση- Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα.

Την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου ενώπιον της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένουν άπαντες στην Κουμουνδούρου, καθώς από αυτή που κρίθηκε, εν πολλοίς, το μέλλον του κόμματος και σε μεγάλο βαθμό ολόκληρης της πάλαι ποτέ «κυβερνώσας Αριστεράς».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα της Αλέξη Τσίπρα, όπως του ζητάει η πλειοψηφία του κόμματος ή αν θα επιλέξει να αφήσει ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξει στις εκλογές αντιπαραθετικό προς τον πρώην πρωθυπουργό ψηφοδέλτιο – κάτι που αν συμβεί, τότε θα οδηγήσει στην έξοδο εκατοντάδες στελέχη και αρκετούς βουλευτές.

Την ίδια στιγμή, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, που διαθέτουν ξεκάθαρο στρατηγικό σχέδιο, προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια, χωρίς να αποκλείσουν την πιθανότητα να αμφισβητήσουν τον Σωκράτη Φάμελλο.

Κλειστά «χαρτιά» από Φάμελλο, κοιτάζοντας προς την Τσίπρα

Η αλήθεια είναι πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση. Ότι και να εισηγηθεί στα όργανα του κόμματος, θα προκαλέσει αντιδράσεις – οι οποίες δεν αποκλείονται να οδηγήσουν ακόμα και στη διάσπαση. Οι συνομιλητές του αναφέρουν ότι το γνωρίζει και ο ίδιος πάρα πολύ καλά. Και «ζυγίζει» τα πάντα.

Παρά το γεγονός ότι έχει συνομιλήσει με αρκετά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες, ελάχιστοι συνεργάτες του, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, γνωρίζουν τι ακριβώς θα εισηγηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς εκτιμούν ότι θα δώσει γραμμή στήριξης στο εγχείρημα της Αλέξης Τσίπρα, έχοντας αφουγκραστείτε τη διάθεση της πλειοψηφίας των στελεχών, αλλά κυρίως της βάσης.

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Γνωρίζει πολύ καλά πως αν δεν προσχωρήσει σε αυτή τη θέση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει η «πόρτα» της εξόδου για δεκάδες στελέχη πρώτης γραμμής, αλλά και για την ανεξαρτητοποίηση μιας ντουζίνας βουλευτών. Και αυτό, μόνο τις ημέρες μετά την απόφαση.

Μάλιστα, οι «βαλίτσες» τους από την Κουμουνδούρου θα ετοιμαστούν τα πρόσωπα που τον στηρίζουν, κάτι που σημαίνει ότι σε δεύτερο χρόνο, θα κινδυνέψει να μη διαθέτει πλειοψηφία στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που προσχωρεί στη γραμμή που έχουν εισηγηθεί οι κορυφαίοι, θα πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις που θα αποτυπωθούν και στο κείμενο, ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Θέμα αυτοδιάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας του κόμματος δεν τίθεται και δεν ζητάει και κανένας.

Άλλωστε, από την πλευρά της πλειοψηφίας, δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση για ατέρμονες συγκρούσεις με τα στελέχη εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ που επιδιώκουν να κρατήσουν τη ζωή στο κόμμα – ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την ΕΛΑΣ της Αλέξης. Τσίπρα.

«Ακονίζουν μαχαίρια» Πολάκης-Παππάς-Δούρου

Τις κινήσεις του προετοιμάζουν προσεκτικά και από τον αντίπαλο «στρατόπεδο», από εκείνον που εκφράζουν οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, αλλά και τα στελέχη που συσπειρώνουν γύρω τους. Φαίνεται πως με την ξεκάθαρη γραμμή που έχει επιλέξει, έχουν αυξήσει τις δυνάμεις τους εντός της Κεντρικής Επιτροπής – σε συνδυασμό και με τις αποχωρήσεις αρκετών στελεχών της πλειοψηφίας.

Ένα ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο και θα παλέψουν για να πετύχουν. Δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να αναδείξει τη λειτουργία του. Αντίθετα, ισχυρίζονται ότι πρέπει να αναζητηθούν «γέφυρες» για την Αμαλία, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση, το κόμμα να προετοιμαστεί για αυτόνομη θέση στις εκλογές ή για συμμετοχή σε ένα ευρύτερο σχήμα, που θα αποτυπωθεί και από τις προσωπικότητες του χώρου.

Οι εσωκομματικοί τους αντίπαλοι τους καταλογίζουν ότι οδηγούνται σε αυτή τη γραμμή, επειδή θεωρούνται «κομμένοι» από το εγχείρημα της Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει, είναι ένα πολιτικό σχέδιο που μπορεί να βρει ανταπόκριση από πρόσωπα και στελέχη που δεν «γοητεύτηκαν» από τις πρώτες εμφανίσεις ή τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΑΣ.

Προετοιμάζουν το πως θα αντιδράσουν σε όλα τα σενάρια. Αλλά κυρίως στο πως θα συμπεριφερθεί σε περίπτωση που ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγηθεί τη στήριξη του κόμματος Τσίπρα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στην ανοιχτή αμφισβήτηση του προέδρου.

«Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές δεν πρέπει να κάνουμε κάτι και να έχουμε απλώς να αναμένουμε, σημαίνει ότι παραπέμπουμε στην πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας», σημείωσε ο Νίκος Παππάς, την Πέμπτη, στα «Παραπολιτικά 90,1», «φωτογραφίζοντας» πρωτίστως τον πρόεδρο του κόμματός του.