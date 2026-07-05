Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτικού διαλόγου, πολιτισμού και συμμετοχής.

Απόψε, Κυριακή 5 Ιουλίου, ανοίγει τις πύλες του το 1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας (Freedom Festival), που διοργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 στο Μεγάλο Θέατρο, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα απευθύνει την κεντρική ομιλία, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σατιρική μουσική παράσταση του Jo Di με τίτλο «AI Σιχτίρ στην Εξουσία», η οποία συνδυάζει μουσική, χιούμορ και πολιτική σάτιρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η βραδιά θα περιλαμβάνει τραγούδια, εκπλήξεις και διαδραστικά στοιχεία για το κοινό.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στους πολίτες να δώσουν το «παρών» στις εκδηλώσεις, καλώντας τους να συμμετάσχουν στο πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερίας.