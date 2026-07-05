Για τα περιστατικά ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Σε τρεις συλλήψεις ημεδαπών προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών που σημειώθηκαν το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν σε μια ημέρα κατά την οποία στην περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός δείκτης επικινδυνότητας (κατηγορία 4), γεγονός που συνεπάγεται αυστηρούς περιορισμούς σε δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή σπινθήρες.

Ειδικότερα, χτες Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Πικρολίμνη Κιλκίς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 52χρονος ημεδαπός, προέβη στη χρήση ψησταριάς και στη ρίψη πυροτεχνημάτων, κατά παράβαση των ισχυουσών απαγορεύσεων που εφαρμόζονται σε ημέρες πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.743 ευρώ.

Στις 15:36, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Λειψυδρίου του Δήμου Κιλκίς, η οποία επεκτάθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών και δασική έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 1.300 στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 44χρονο ημεδαπό. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, στις 16:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, συνολικής έκτασης περίπου 50 τ.μ., στην περιοχή Ανθοφύτου του Δήμου Κιλκίς. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από 57χρονο ημεδαπό κατά τη διάρκεια καύσης ξύλων για τη θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.065 ευρώ.

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Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 518 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 636.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 160 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 147 (91,88%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,13%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.