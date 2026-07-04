Στη μάχη με τις φλόγες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μεταβεί στα σημεία των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιές σε διάφορα σημεία.

Φωτιές καίνε σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κέρκυρα. Επίσης, είναι υπό έλεγχο η φωτιά στη Ρόδο.

Η φωτιά στο Κιλκίς καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψύδριο και εκδηλώθηκε λίγο μετα τις 15:30. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του οικισμού Λειψύδριο. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

{https://x.com/112Greece/status/2073398573950025839}

Επίσης, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 12:45, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει επιπλέον και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Νωρίτερα, οι κάτοικοι δέχτηκαν μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Επίσης, 112 εστάλη για φωτιά στην περιοχή Νέοι Επιβάτες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

{https://x.com/112Greece/status/2073405957057503538}

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος της Ρόδου, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου δέκα στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε μεγαλύτερη έκταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djps6sgk7kop?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Άμεσα έσβησε φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στον Άγιο Στέφανο

Άμεσα έσβησε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου στον Αγιο Στέφανο Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00 σε οικοπεδικό χώρο κοντά σε κατοικίες. Στο σημείο επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενώ όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκειά της το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djps3ltioovl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παλλήνη

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, επί της Λεωφόρου Σπάτων στην Παλλήνη. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12.00 κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, δίπλα στην CANDIA STROM στην Παλλήνη και εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε 45 λεπτά. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Νωρίτερα, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djpr6yhd5qrt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν χθες, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 16:22 στο Σπαθοβούνι Κορινθίας συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 48 και 59 ετών. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης.

Επιπλέον, στην Ασίνη Αργολίδας συνελήφθη 40χρονος, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:52 στο Ι.Χ.Φ. όχημά του επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ. Ακόμη, στην Καλαμίτσα Καβάλας συνελήφθη 60χρονη, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10:46 στο όχημά της επεκτάθηκε επίσης σε δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, και οι τέσσερις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι σχετικές προανακρίσεις συνεχίζονται από τα αρμόδια Α.Κ.Α.Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους έως και τις 3 Ιουλίου 2026, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν επιβάλλει 513 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ και έχουν προχωρήσει σε 155 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 142 (91,61%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,39%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και παρεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.