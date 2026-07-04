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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

{https://x.com/112Greece/status/2073361834799722647}

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εννέα πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2073359490720649351}