Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση πλησίον του οικισμού Βασιλικά στην Κερκυρα.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

{https://www.facebook.com/reel/874011248628985}