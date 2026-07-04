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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Παλλήνη, η οποία καίει δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2073342316018872617}

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ήχησε το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλλήνης.

«Πυρκαγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» είναι το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

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{https://x.com/112Greece/status/2073343327580152121}