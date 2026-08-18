Ο ντράμερ των ΖΖ Top πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο ντράμερ των ΖΖ Top, Frank Beard.

Ο ιατροδικαστής της επαρχίας Fort Bend επιβεβαίωσε την είδηση στο FOX News, ωστόσο άγνωστη παραμένει προς το παρόν η αιτία.

«Ανακοινώθηκε σήμερα ότι πέθανε ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top τα τελευταία 56 χρόνια. Βρισκόταν σε κέντρο φροντίδας όταν απεβίωσε στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του», ανακοίνωσε εκπρόσωπος Τυπου της μπάντας χωρίς να δοθούν πληροφορίες για την αιτία θανάτου του.

Η ανάρτηση της μπάντας για τον θάνατο του Beard

Λίγο μετά την ανανκοίνωση του θανάτου του, οι ZZ Top ενημέρωσαν με ανάρτησή τους πως έχουν ακυρώσει τις προσεχείς εμφανίσεις τους στο Salt Lake City και το Colorado Springs. «Η μπάντα θα ξαναξεκινήσει την περιοδεία The Big One! αυτό το Σαββατοκύριακο με δύο ημερομηνίες στο Austin City Limits, ένα από τα αγαπημένα στέκια του Frank σε μια πόλη που θεωρούσε δεύτερο σπίτι του».

{https://x.com/ZZTop/status/2089793219433287786}

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Τον Μάρτιο του 2025, στον λογαριασμό της μπάντας αναρτήθηκε μήνυμα που ανακοίνωνε ότι ο Beard είχε «αποσυρθεί προσωρινά» από την τότε τρέχουσα περιοδεία καθώς χρειαζόταν να αντιμετωπίσει ένα απροσδιόριστο πρόβλημα υγείας.

{https://x.com/ZZTop/status/1900985427022041440}

O Frank Beard και οι ZZ Top

Ο Frank Beard γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1949 στο Φράνκστον του Τέξας και εντάχθηκε στο συγκρότημα The Moving Sidewalks με έδρα το Χιούστον το 1969, στο οποίο συμμετείχε ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός Billy Gibbons. Το συγκρότημα σύντομα άλλαξε το όνομά του σε ZZ Top και, μετα΄την αποχώρηση ορισμένων μελών και την προσθήκη του μπασίστα Dusty Hill, το τρίο ηχογράφησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, το 1971 με τον εύστοχο τίτλο «ZZ Top's First Album».

«Δεν χρειάστηκαν 30 λεπτά, δεν χρειάστηκαν ούτε καν 30 δευτερόλεπτα. Ήξερα ότι ο Frank Beard είχε το είδος της κόπωσης που έψαχνα», είχε πει ο Billy Gibbons για την πρώτη τους συνάντηση, στο ντοκιμαντέρ του 2019 «ZZ Top: That Little Old' Band from Texas». «Έπαιζε μανιωδώς. Έπαιζε με αποφασιστικότητα», είπε ο Gibbons.

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Το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Rio Grande Mud» του 1972, περιείχε την μέτρια επιτυχία των charts «Francine». Ωστόσο το τρίτο άλμπουμ των ZZ Top, το «Tres Hombres» του 1973, ήταν αυτό που εκτόξευσε τη μπάντα και την έβαλε στον μουσικό χάρτη, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δύναμη του κύριου single του άλμπουμ, του blues rock boogie «La Grange».

Με αμετάβλητο lineup της μπάντας για πάνω από μισό αιώνα, οι επονομαζόμενοι και «Little 'Ol Band from Texas» κυκλοφόρησαν 15 στούντιο άλμπουμ κατά τη διάρκεια της θητείας του Beard, με τελευταίο το «La Futura» του 2012. Εννέα από αυτά έγιναν χρυσά ή πλατινένια.

Το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις παραμένει το «Eliminator» του 1983, με πάνω από 10 εκ. αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ.

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Ο Beard, όσο ειρωνικό και αν ακούγεται καθώς παρά του ονόματός του ήταν το μόνο μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε την χαρακτηριστική μακριά γενειάδα, σήμα κατατεθέν των Gibbons και Hill, παρέμεινε στους ZZ Top για όλη την 60άχρονη ύπαρξη του συγκροτήματος και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004.

Πάλευε με την κατάχρηση ουσιών και τη δεκαετία του 1980 μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, κατά την οποία το συγκρότημα έκανε διάλειμμα. Τού είχαν πει ότι θα τον περιμένουν όσο χρόνο χρειαζόταν. O Beard παντρεύτηκε δύο φορές. Με τη δεύτερη σύζυγό του τη Debbie Meredith παντρεύτηκαν το 1982 και απέκτησαν τρία παιδιά.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ae829mFAGGE}

Ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, Dusty Hill, πέθανε τον Ιούλιο του 2021 σε ηλικία 72 ετών. Ο Billy Gibbons είναι πλέον το μοναδικό εν ζωή μέλος του αρχικού τρίο.