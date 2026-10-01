Ο Cronos, σύμφωνα με ανακοινωση της μπάντας, πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Πέθανε σε ηλικάι 63 ετών ο Cronos, ο θρυλικό frontman, μπασίστας και από τους ιδρυτές της ιστορικής μπάντας των Venom.

Σε ανακοίνωσή τους στα social media, οι Venom, ανακοίνωσαν την είδηση του θανάτου του Conrad “Cronos” Lant.

Ο Conrad “Cronos” Lant πέθανε σε ηλικία 63 ετών αφού διέγραψε τξεχωρισ΄τη πορεία και κάνοντας τους Venom από τους πρωτοπόρους του ακραίου heavy metal την παγκόμσια σκηνή.

«Στη μνήμη του Conrad «Cronos» Lant. Με βαθιά θλίψη και συντετριμμένες τις καρδιές μας ανακοινώνουμε την είδηση ​​του θανάτου του Conrad «Cronos» Lant. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η φωνή, το μπάσο και το όραμα του Conrad βρίσκονταν στην καρδιά των Venom. Από τους πρώτους σκοτεινούς ήχους του «Welcome to Hell», περνώντας στα «Black Metal», «At War With Satan», «Possessed] και όχι μόνο, δημιούργησε κάτι που άλλαξε τη heavy μουσική για πάντα

Οι Venom δεν ακολούθησαν ποτέ τους κανόνες. Χάραξαν τον δικό τους δρόμο. Και ο Conrad βρισκόταν στο επίκεντρο όλων αυτών, ασυμβίβαστος, ατρόμητος και μοναδικός.

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Οι «Legions» (φανς του συγκοτήματος) υπήρξαν πάντα σημαντικό κομμάτι των Venom. Σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια, αγόρασαν τους δίσκους, ήρθαν στις συναυλίες, φόρεσαν τα μπλουζάκια, μοιράστηκαν τη μουσική και κράτησαν τη φλόγα ζωντανή: ο Cronos ήταν πάντα ευγνώμων για την αφοσίωση και τη στήριξή σας.

»Ένα μήνυμα από τον Nathan, τον γιο του Conrad: Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες τις Legions για τη στήριξη που παρείχατε στον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι σας εκτιμούσε πραγματικά όλους. Άφησε πίσω του την ψυχή του και η μουσική του θα ζει για πάντα. Ο θρύλος του Cronos δεν θα πεθάνει ποτέ».

Η μουσική του δεν θα πεθάνει ποτέ. Η φωνή του δεν θα σβήσει ποτέ. Και η κληρονομιά των Venom θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη μουσική που δημιούργησε και μέσα από τους Legions σε όλο τον κόσμο που συνεχίζουν να κρατούν αυτή τη φλόγα αναμμένη. Σε ευχαριστούμε, Conrad. Σε ευχαριστούμε, Cronos. Σε ευχαριστούμε για τη μουσική. Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Η βαθύτατη αγάπη και τα συλλυπητήριά μας στον Nathan και την Hel, στους φίλους και σε όλους όσοι είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Conrad. Ο θρύλος ζει» έγραψαν σε ανάρτησή τους οι Venom.