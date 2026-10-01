Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ εξετάστηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τη διάθεση ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας

Συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης (01/10), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η παράταση, για ακόμη έναν μήνα, της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη συνεδρίαση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ συζητήθηκε και η ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά από σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τη διάθεση ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

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Από το 2021 οι Patriot στη Σαουδική Αραβία

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας από το 2021, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας.

Σκοπός της αποστολής είναι η προστασία των ενεργειακών υποδομών και των διυλιστηρίων της Σαουδικής Αραβίας. Στις τελευταίες διεθνείς κρίσεις, οι ελληνικοί Patriot έχουν αναχαιτίσει ιρανικούς πυραύλους αλλά και επιθέσεις των ανταρτών Χούθι από την Υεμένη.

Η συστοιχία Patriot υποστηρίζεται από την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), η οποία απαρτίζεται από 120 άτομα προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.