Νέες απειλές για ευρεία κλιμάκωση.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία η οποία επενέβη από το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαιτίστηκαν δυο drones που εξαπολύθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ και δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ (νότια) από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά- γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν.

Συστήματα «αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δυο drones που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της περιοχής του Ριάντ», ανέφερε περί τις 04:00 ο εκπρόσωπος της συμμαχίας μέσω X.

Ο εκπρόσωπος, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι, έκανε λόγο λίγο αργότερα περί αναχαιτίσεων δυο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Χαμίς Μουσάιτ, πόλης στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία όπου βρίσκεται ιδίως μεγάλη βάση της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου.

Η Ανσαραλά επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε νέες επιθέσεις.

«Παρά την ισχύ, το εύρος και τον αντίκτυπο της επιχείρησης, οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θεωρούν ότι επρόκειτο παρά για μικρή πρόβα ενόψει κλιμάκωσης ευρείας κλίμακας», προειδοποίησε μέσω X ο Χιζάμ Αλασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος.